23 JUN 2025 - 22:59h.

Maica Benedicto se proclama ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ tras vencer el duelo con Sthefany

Llegaba la gran final de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ tras 84 días de convivencia, en los que no han faltado los bonitos momentos, las tensiones, las emociones, que se ha coronado con Maica como ganadora de esta segunda edición del programa.

Una noche llena de emociones se vivía en el plató, lo que terminaba con Iban García levantando el brazo de Maica Benedicto como ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, tras medirse en duelo contra Sthefany.

Maica estallaba de felicidad y rompía a llorar al hacerse con el premio, a la que Barranco corría a felicitar y se abrazaba completamente efusiva con Mayeli y Miguel Frigenti.

"Felicidades, en este momento te hago entrega de la llave dorada del vecindario. Eres la ganadora de 'Los vecinos de la casa de al lado", entonaba Iban García y ella lanzaba sus primeras palabras: "Gracias por apoyarme y por no dejarme, gracias".

Así ha sido la gran final de ‘Los vecinos de la casa de al lado’

Albert Barranco se convertía en el cuarto finalista, momento en el que este se emocionaba al hablar de todo lo que ha vivido dentro, en especial con Maica, con la que se sinceraba como nunca.

Tras esto, Gerard, Maica y Sthefany se convertían en los tres finalistas y se quedaban en manos del público ante la última expulsión de esta edición del programa.

Los tres finalistas, iban entrando uno a uno a los pisitos donde han vivido en los últimos meses, a solas para poder despedirse de este lugar tan especial para ellos y recibían una especial sorpresa de sus seres queridos, donde mostraban su lado más personal y sensible.

En medio del plató, Maica, Sthefany y Gerard llegaba el momento de la última expulsión. “Los espectadores de mitele PLUS han decidido con sus votos en la app que el tercer finalista sea… Gerard “, entonaba Iban García.

Gerard, muy contento de hasta donde ha llegado en este programa, decía unas palabras: “Yo ya me siento ganador por haber vivido esta experiencia. He ganado ya con que la gente me haya visto en un 24 horas porque me considero buena persona. Me he mostrado tal y cómo soy”.

Lo que dejaba el duelo final entre Maica y Sthefany. Las que se sentaban en el centro del plató con Iban García: “Sois las dos reinas del vecindario, habéis llegado hasta aquí porque os lo merecéis”. Con el que repasaban su paso por el programa y se sinceraban sobre lo que ha supuesto para ellas su paso por ‘Los vecinos de la casa de al lado’. Y terminaba con Maica proclamándose ganadora de esta segunda edición, que Iban García despedía emocionado.