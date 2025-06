El presentador de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ repasa en exclusiva para esta web cómo ha vivido la edición desde dentro y revela cuál fue su momentazo favorito del reality, ¡dale play!

Así se vivió la gran final de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ desde dentro: una ganadora entre lágrimas

Con la emoción aún presente en los minutos previos a la gran final de 'Los vecinos de la casa de al lado', el flamante presentador del programa, Iban García, comparte en exclusiva para esta web su experiencia al frente de uno de los formatos más comentados del momento.

Cercano, espontáneo y visiblemente emocionado, hace balance de una temporada marcada por los giros inesperados, las emociones intensas y momentos que quedarán en la memoria de la audiencia: "Yo sabía que iba a ser intensa, pero no me imaginaba que tanto. Venía a cada gala diciendo: ‘a ver esta noche qué pasa’. Ha habido huidas, lloros, gritos, moñeos... que es lo que nos gusta. Pero, sobre todo, ha habido verdad, y eso es lo que a mí más me gusta", relata Iban con entusiasmo en una charla cargada de anécdotas y confidencias.

La boda fallida de Stephanie y Tadeo: "Quería oficiarla, pero lo dejó plantado"

Uno de los momentos que más ha marcado esta edición, y que Iban recuerda con especial intensidad, fue el fallido enlace entre Stephanie y Tadeo: "Estábamos todos preparados para el bodorrio del año… Yo, cuando empecé a presentar esta edición, dije: ‘quiero oficiar esa boda’. Se habían prometido en 'Las tentaciones', parecía que lo tenían claro. Pero ella lo dejó plantado en el altar. Fue un momentazo", cuenta entre risas, reconociendo que la sorpresa fue mayúscula tanto dentro como fuera del plató.

A pesar de ese giro inesperado, el presentador sigue creyendo en ese amor: "Les dije que, por favor, si se casan, me inviten. Yo quiero estar presente, disfrutarlo y verlo todo desde dentro".

Durante la final, Maica se alzó como ganadora y el plató se llenó de confeti, pero también de emoción. Iban, que ha acompañado cada paso del programa, se despidió con unas palabras que reflejaban la intensidad de lo vivido: "Nos despedimos con el alma llena y los sentimientos a flor de piel".

En esta entrevista, Iban muestra su faceta más personal y agradecida. Una conversación imprescindible para quienes han seguido el programa semana a semana y también para quienes quieran descubrir por qué 'Los vecinos de la casa de al lado' se ha convertido en todo un fenómeno televisivo. ¡Dale Play!

