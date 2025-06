Miguel Frigenti: "El hermano de Maica me dijo que está enamorada de verdad de Barranco"

telecinco.es 23 JUN 2025 - 17:31h.

El colaborador evalúa el reality que esta noche llega a su final y se muestra preocupado por la concursante, a la que ve "muy pillada" por Barranco

Además, lo que opina de Sthefany: "Es muy difícil trabajar con ella"

Compartir







En pocas palabras, Miguel Frigenti ha hecho un análisis de lo que significó esta edición de 'Los vecinos de la casa de al lado'. Fue durante una entrevista con esta web, y como buen estudioso de la pequeña pantalla, dio su visión del lugar que ocupó el reality que hoy llega a su final, y que él define como uno de sus favoritos. "Estoy super enganchado a Vecinos", nos ha dicho.

Para Frigenti, 'Los vecinos de la casa de al lado' es "la parodia del reality". "Es muy mamarracheo. En el buen sentido", ha reconocido. "Las escaletas son muy divertidas y me lo he pasado muy bien", agregó.

Tras la expulsión de Gabriella la semana pasada, solo cuatro vecinos han conseguido llegar a la final, que podrá verse esta noche en directo: Sthefany, Gerard, Maica y Barranco. Sobre los concursantes, Frigenti, colaborador estrella de este programa, tiene mucho que decir: "No soporto a Sthefany. Es muy difícil trabajar con ella porque no te deja hablar", ha dicho sin ningún tipo de filtro, pero además, ha opinado sobre la relación de la concursante con Tadeo, con quien ya pasó por 'La Isla de las Tentaciones' y desde entonces no han dejado de descubrirse infidelidades. "Por su bien, espero que rompan esa relación", ha dicho, algo que muchos le aconsejan a Sthefy. Incluso recientemente su amiga de 'La Isla...' , Anita Williams, le hizo una visita en el piso de Vecinos y le ha dicho claro que debería tomarse un tiempo: "Siempre estáis igual. Si te das un espacio para ti misma, primero vas a poder tomar decisiones firmes y, sobre todo, te vas a volver a encontrar ¿Sabes?".

Maica y Barranco: ¿amor o desilusión?

"Me da miedo", fue lo primero que dijo Frigenti al ser consultado por el tonteo intenso entre los dos finalistas. Se han dado un beso. Se han dicho que se gustaban. Pero todo en un tono de flirteo y ante las cámaras que no termina de tomarse en serio, ni por la audiencia ni por ellos mismos.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Muchos piensan que Albert Barranco está jugando con Maica. De hecho, nada más ser expulsada del reality, Gabriella lo dijo en el mensaje que les envió desde fuera: "No te has sincerado con ella"

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Quienes conocen bien a Maica, ven que en el fondo está "muy pillada" por Barranco. "Me da miedo cuando salga porque no sé si va a salir bien. La veo super pillada", nos ha dicho Frigenti, que es muy amigo de la ex concursante de 'Gran Hermano'. Además, nos ha desvelado una infidencia: "El hermano de Maica me dijo que veía a su hermana que se estaba enamorando". Dale Play para escuchar todo lo que tiene para decir Miguel Frigenti de este asunto.