En exclusiva, el balance de Maica después de ganar la gran final de 'Los vecinos de la casa de al lado'

25 JUN 2025 - 16:50h.

Todavía asimilando su victoria, Maica Benedicto, realiza un balance en exclusiva sobre su paso por 'Los vecinos de la casa de al lado'

Así se vivió la gran final de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ desde dentro: una ganadora entre lágrimas

¡Atención, fans de los realities y los sentimientos a flor de piel! Maica, la favorita de Lucía Sánchez, Alexia Rivas, Miguel Frigenti y Suso Álvarez se alzó como la gran ganadora de 'Los vecinos de la casa de al lado'. Luego de una espectacular gala, con alfombra roja incluido, de un duelo emotivo con Sthefany y de dejar a Barranco en shock... Maica hace un balance en exclusivo con la web de Telecinco.

"He tenido que enfrentarme a mis miedos", afirma Maica y así comienza el balance de su paso por el reality. Si bien no se trata del primer programa en convive encerrada junto al resto de los participantes —entre 'Gran Hermano' y 'Gran Hermano Duo' lleva alrededor de 250 días de encierro— al principio de 'Los vecinos de la casa de al lado' no estaba tan a gustito. "Me sentía desubicada, sentía que no pertenencia al universo que había en la casa", dice Maica Benedicto, sin embargo, semana a semana se fue soltando y logró convertirse en la flamante ganadora.

Para Maica, lo más importante no es haber ganado, para ella "cada reality es una nueva historia". Para mi este ha sido un avance personal, sobre todo poder soltarme en el tema sentimental sin miedo al qué dirán", expresó. En esta línea, Miguel Frigenti, opinó sobre la relación de Maica y Barranco: "Me da miedo cuando salga, no sé si va a salir bien. La veo super pillada". Tal vez, la clave del éxito de Maica, se deba justamente a eso: en está edición del programa antepuso lo que sus sentimiento querían, antes de pensar en lo que pasaba en el exterior.

Más allá de cómo continúe la historia de amor -o desamor- de Maica y Barranco, la segunda edición de 'Los vecinos de la casa de al lado' fue 'explosiva' , en palabras de Alexia Rivas, colaboradora del programa. Dale play al vídeo y entérate como definieron los colaboradores está edición.

No solo es importante el balance, sino también las primeras palabras Maica, completamente conmocionada, tras enterarse que era la ganadora del concurso de reality show. Todavía asimilando su victoria y entre lágrimas agradeció a todos los telespectadores, "por este premio y por no bajar" de su barco. Dale play y para revivir la final como si estuvieras adentro.

Dicen que la tercera es la vencida y así fue para Maica Benedicto que lo consiguió: tras 84 días enfrentándose a retos y emociones, se alza con 25.000 € . Con los ojos llenos de gratitud, dijo: “Estoy en shock… Pensé que iba a ganar Sthefany”. Ahora planea escribir su libro autobiográfico y… ¡lanzar una marca de lejía! Autenticidad, risas, lágrimas y sueños cumplidos.