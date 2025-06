Ana Carrillo 25 JUN 2025 - 14:50h.

Violeta Crespo y Edi Insua, finalistas de la edición anterior, han dado consejos a los aspirantes a vivir la experiencia

Apúntate al casting de 'Gran Hermano': tú puedes ser el primero que entre en la nueva casa

El casting de 'Gran Hermano' está abierto y son muchos los aspirantes que le han pedido a Violeta Crespo y Edi Insua, finalistas de la última edición, consejos para ser elegidos y poder vivir la experiencia como hicieron ellos. La manchega y el gallego han querido darles respuesta a través de unos vídeos que han compartido en TikTok.

Violeta ha explicado que lo primero que hay que hacer es responder al cuestionario, en el que ella optó por ser directa: "No me explayé muchísimo, fui muy clara porque tampoco quería aburrirles con un rollo". Y a la hora de responder ha dado el que ella considera que es el mejor consejo: "Que seáis vosotros mismos y que no mintáis".

"Yo me acuerdo que mi presentación fue súper natural, muy sencilla, porque creo que cada uno tiene que venderse como es: si tú no eres una persona sencilla, no te vendas así; si eres una persona con carácter, véndete como una persona con carácter. No vale de nada que tú te vendas como una persona que tiene mucho carácter y que va a dar mucho juego si luego no es así", ha explicado la amiga de Nerea.

"Mi consejo es que seas tú mismo y que creas en tu esencia, se trata de que le toques el corazoncito a la otra persona", ha sentenciado la cuarta finalista de 'Gran Hermano 19'. Su novio se ha pronunciado en la misma línea: "Hay que ser uno mismo, natural. Sé que es lo típico que se dice pero es que llevan mucho tiempo viendo perfiles de personas y saben cuando alguien miente y cuando no".

Edi cree que es importante "no hacer un papel" porque dentro de la casa no van a poder mantenerlo "durante un tiempo prolongado": "La audiencia premia al auténtico, sea bueno o sea malo, sea un mueble o sea súper divertido". Por otro lado, ha indicado que considera que, en el casting, "hay que saber venderse un poquito" para distinguirse del resto de aspirantes que tienen el mismo sueño: "En los pequeños detalles está la diferencia".

"Cuando digo que hay que saber venderse un poquito bien no digo que haya que mentir es darle que lo que quieren ver que es algo diferente", ha matizado Edi, que ha revelado que, al final de su casting, dijo que garantizaba un edredoning dentro de la casa: "Yo la tiré por si querían un tío atrevido".