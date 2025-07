Laura Ceballo 02 JUL 2025 - 22:51h.

Revivimos una de las fiestas más icónicas de Villa Montaña en 'La isla de las tentaciones 1'

¡El momento que impactó a una generación! Fani Carbajo cae en la tentación con Rubén: su apasionado beso y las “palpitaciones” del soltero

Compartir







La primera edición de 'La isla de las tentaciones' marcó sin duda un antes y un después. En 'El verano de las tentaciones' hemos querido hacer un repaso por los mejores momentos del programa para recordar cómo fueron esas primeras veces, cómo evolucionaron las parejas que se atrevieron a inaugurar esta experiencia y cómo los solteros y las solteras hicieron de la edición algo único.

Andrea e Ismael fueron una de esas parejas que decidieron vivir la aventura. Llegaron a la isla con una relación de un año y medio y dispuestos a superar sus problemas de celos.

Pero pronto todo se empezó a torcer. Andrea, que convivía con sus compañeras y con todos los tentadores en Villa Montaña, decidió empezar a dejarse llevar a una de las míticas fiestas. Aunque, ojo. Su misión era dar celos a su soltero favorito, Óscar, y no a su pareja. Así que aprovechó para acercarse a otro de los chicos, Julián, para buscar una reacción en su tentador.

Andrea: "Me ha funcionado bastante"

"Yo voy a hacer cien por cien lo que me apetezca. No voy a estar cohibida", le decía Andrea a Julián. "¿Sabes dónde te va a llevar eso? ¡Al cielo, tía!", le respondía él. Y desde ese momento protagonizaban continúos bailes y acercamientos durante toda la fiesta. Bailecitos "lentos" que no se perdió Óscar en ningún momento.

"Me acerqué a Julián para darle celos a Óscar y la verdad es que me funcionó bastante bien", comentaba Andrea con el equipo del programa celebrando que había logado su objetivo.