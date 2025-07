Andrea desearía ir más allá con Óscar, pero no quiere hacer daño a su novio Ismael

Andrea Gasca e Ismael Nicolás aterrizaron en ‘La isla de las tentaciones 1’ muy enamorados y dispuestos a fortalecer su relación, pero la prueba empezó a complicarse desde el principio. Prácticamente desde que coincidieron en Villa Montaña, Andrea se fijó en Óscar. Hablaron, pasaron tiempo juntos y empezaron a tontear.

Ismael vio esas imágenes en su primera hoguera y, a pesar de todo, mantuvo la calma e intentó ver el lado positivo de lo que estaba ocurriendo: “Es bueno ver cómo se comporta tu pareja cuando tú no estás presente. ¿A qué has venido aquí, a potenciar tu relación o a destruirla?”.

Aumenta el tonteo de Andrea y Óscar

Después, el acercamiento de Andrea y su tentador favorito siguió adelante. Las palabras dieron paso a las insinuaciones y a los bailes. Incluso Andrea ideó un plan para ponerle a prueba: estuvo tonteando y acercándose mucho a Julián con el objetivo de poner celoso a Óscar y parece que funcionó.

Luego el tentador y Andrea hablaron y pusieron las cartas sobre la mesa… más o menos. “Yo me dejo llevar, que pase lo que tenga que pasar, y hay momento en los que me tengo que cortar y no me gusta”, se quejaba él. Y ella le respondió: “Tú no te cortes. Al final entras a una casas con una situación difícil y tampoco viene mal tener a alguien especial con quien te lleves bien, con quien puedas hablar”. Añadió que un abrazo o un beso siempre vienen bien, aunque aclaró que mejor que eso beso no fuera en los labios.

El beso en la comisura de Andrea y Óscar

Durante una noche con sus compañeros en la piscina, Andrea y Fani Carbajo se dieron un pico. Luego la cosa pasó a mayores y los tentadores les animaron para que ese beso se lo diera con Óscar. Ella aceptó si era un beso en la comisura de los labios y no en la boca, y así fue.

“A mí con Óscar me pasa algo raro, como que por la noche me gusta más que por el día (…) Me estoy dejando llevar y después cuando me paro a pensar las cosas no quiero hacerle daño a nadie. Pues al final me lo hago yo”, reflexionó.