‘El verano de las tentaciones’ nos trae los mejores momentos de cada edición de ‘La isla de las tentaciones’. Hemos empezado por la primera temporada, en la que una de las grandes protagonistas fue Fani Carbajo.

Fani Carbajo y su entonces novio, Christofer Guzmán, llegaron a República Dominicana muy enamorados, pero pronto las cosas se torcieron. Ella encontró en Villa Montaña a Rubén, con el que congenió desde el principio. A la vez que crecía su afinidad y sus acercamientos, el sufrimiento de Christofer también aumentaba.

Durante las fiestas, la atracción entre Fani y Rubén crecía. Bailes apretados, confesiones y hasta regalos. Ella tenía muchas ganas de besarle, pero se contenía pensando en su novio. Él también sentía que quería dar un paso más en sus juegos. Hasta que, una noche que se quedaron a solas en el sofá, Fani cayó en la tentación.

Fani y Rubén se tumbaron en uno de los sofás de Villa Montaña. “Ay, ay, ay, ay, que me vas a llevar por el mal camino”, le decía ella. Y, acto seguido, los dos se besaron apasionadamente. Se creían que estaban solos, pero realmente había dos espectadores que lo estaban presenciando todo desde el jardín. Eran Fiama y Joy, que no podían evitar fijarse en lo que estaba pasando.

Tras besarse y mientras seguían abrazados, Rubén le comentó a Fani lo que había sentido durante su beso: “He sentido palpitaciones en el nabo porque pensaba que esta muerto”, le dijo, entre risas.

Christofer se derrumba en Villa Playa

Mientras, Christofer no lo estaba pasando nada bien en Villa Playa. Las imágenes que vio en la primera hoguera del tonteo de su novia con el soltero le habían dejado muy preocupado porque no se esperaba para nada esa actitud.

Ya en su villa, se derrumbó y compartió con sus compañeros su dolor: “Qué co** estás haciendo, tronca, qué co** te pasa. Luego critica a las amigas y al final es igual. Me ha hecho algo que yo en la p*** vida. La tengo en un pedestal”.

No reconocía a la Fani que había visto en las imágenes y a la que conocía desde hacía siete años, por eso estaba de lo más descolocado. “Ver estas cosas te rompe”, reconoció. Y eso que todavía no sabía nada del beso entre su novia y Rubén.

La hoguera de Christofer

Los chicos acudieron a su primera hoguera sin saber muy bien qué se iban a encontrar y todos se llevaron una sorpresa, la mayoría no agradable. Christofer fue el que más sufrió. Estaba muy enfadado no tanto por el comportamiento de Rubén, que al final iba a conquistar, sino por lo receptiva que estaba Fani con él. “Me ha dolido mucho”, confesó.

La despedida de Fani y Christofer

La despedida de Fani y Christofer antes de que ocurriera todo lo anterior fue muy intensa. Él estaba convencido de que iba a disfrutar la experiencia más que su novia “porque ella es un poco insegura”, según dijo.

Mientras se despedían, ella intentó tranquilizar a Christofer diciéndole que había estado hablando mucho con Rubén y haciéndose bromas. “Le he dicho que se va a llevar súper bien contigo”, añadió. Esta no fue el único sorprendente gesto de Fani. También su comportamiento con la soltera a la que Christofer había elegido en la ceremonia de día. Le dio un abrazo y le pidió que cuidara de su chico. Ella misma explicó por qué actuó así: “Si a ella le doy a entender que me ha dejado pequeñita y nerviosa, y soy antipática, yo diría ‘escucha, he venido a tentar a tu pareja y ahora sí que la voy a tentar”. Es decir, que pretendía ser agradable con ella para que no tentar a Christofer más de la cuenta.