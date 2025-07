Fani Carbajo y Christopher Guzmán publican en sus redes sociales cómo están llevando la emisión de 'El verano de las tentaciones'

Han pasado cinco años desde que se emitió la primera temporada de 'La isla de las tentaciones', un reality que cambió por completo la vida de las parejas. Un día volaron hasta República Dominicana con el objetivo de fortalecer su relación y, sin embargo, ninguna de ellas continúa en la actualidad.

Dos de las personas que más momentos dejaron para el recuerdo de los fieles seguidores de 'La isla de las tentaciones' son Fani Carbajo y Christofer Guzmán. Si sientes curiosidad por saber cómo han revivido ellos su paso por el reality, aquí te lo contamos.

Así ha revivido Fani Carbajo su paso por República Dominicana

Antes de emitir este resumen de su experiencia en 'La isla de las tentaciones', Fani mandaba un mensaje que invitaba a sus seguidores a que, en esta ocasión, tratasen de ponerse en su lugar: "Hoy en Telecinco vuelven a poner mi edición: la más vista, la más real y la más criticada. Fui la primera, la única que no tuvo sexo en el programa, la que no sabía ni a lo que iba. Lo viví de verdad. Ya está bien de juzgarme por mi pasado... Míralo y entiende por qué marcó mi historia"

Y es que, más tarde, la exparticipante se grababa un video agradeciendo los comentarios recibidos porque no se lo esperaba. Tanto es así que confiesa haber estado llorando con Fran en el coche antes de su emisión: "Me daba miedo revivir lo que viví en 2020 por tanto 'hate' que tuve. Creo que a día de hoy sigo siendo la única que ha sufrido tanto odio. Tuve cuatro millones de espectadores y fue muy heavy todo el mundo en contra de mí".

Sin embargo, después de haber visto nueve ediciones, Fani destaca un factor: "He sido la única o de las pocas que no he mantenido relaciones sexuales con su tentador". Además, aprovecha este momento para agradecer a sus seguidores sus mensajes: "Me estáis diciendo que desde que estoy con Fran estoy más guapa, brillo más... Esta soy yo pero, ahora me dejan ser yo".

Así ha revivido Christofer Guzmán su paso por República Dominicana

Mientras, Christofer se encuentra de vacaciones en Mojacar junto a David Vaquero, participante en ediciones posteriores a la suya en 'La isla de la tentaciones' y Víctor Enguídanos. Los tres han aprovechado su escapada para ver juntos el paso por el reality de la expareja de Fani.

El protagonista no ha dudado en subir a su perfil de Instagram cómo sus amigos se reían comentado todo lo que ha cambiado desde entonces: "Se nota mucho el cambio", decía uno. "Se le ve enamorado", afirmaba el otro.

No obstante, también ha habido un momento para las confesiones: "Os parecerá una tontería pero nunca he visto el programa". "Pues ya verás la que se va a liar", se burla el manchego. Su amigo Víctor, incluso, ha aprovechado para destacar el crecimiento personal de Christofer: "Hoy es el día que va a romper con su pasado porque es otra persona. Físicamente porque es más guaperas pero, mentalmente sobre todo. Va a redimirse corriendo por la playa de Mojácar porque le da igual todo".