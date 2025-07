Pedro Jiménez 07 JUL 2025 - 23:50h.

Tras la hoguera de los chicos en 'La isla de las tentaciones 1', donde Christofer prácticamente sentenciaba a Fani Carbajo con unas desoladas palabras que llegaban incluso a traspasar la pantalla, tocaba el turno de la hoguera de las chicas... y de la de Fani, que le tocaría ver lo hundido que estaba su novio en la otra villa.ç

"Estoy en tensión", señalaba Fani en aquel momento, tras lo que añadía que de la última hoguera se fue "bastante mal", pero confesaba estar un poco mejor. Tras aseverar que quería ver la hoguera junto a sus compañeras, en imagen salía un Christofer totalmente hundido y desolado junto al resto de sus compañeros y entre lágrimas: "No sé lo que voy a hacer todavía... no sé que hacer", decía Christofer, que confesaba que todo lo que estaba viviendo se le asemejaba a "una película".

La reacción de Fani Carbajo no podía ser más sincera: "Pobrecito... está hecho polvo... está demacrado". "Le había visto mal en casa cuando discutimos...". Tras esas primeras palabras, Fani se sinceraba como nunca sobre su relación: "Espero que cambie. Me siento muchas veces su madre. Y su madre se lo ha dicho, que parece que Fani tiene dos hijos en vez de uno".

Y es que Fani en ese momento se dio cuenta de que necesitaba "un hombre a su lado", puesto que para él Christofer era un niño: "A pesar de que vive conmigo y lo llevamos muy bien... pero me he dado cuenta de que no", desvelaba Fani en aquel momento, mostrándonos a todos lo que pensaba de su novio y justificando así parte de sus acciones con Rubén Sánchez.