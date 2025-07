Pedro Jiménez 07 JUL 2025 - 23:05h.

La estancia de Christofer en 'La isla de las tentaciones 1' sin duda resultó cada vez más complicada desde que se lanzó por la playa a gritar: "¡Estefanía!" tras ver las imágenes que había visto en la tablet entre su novia y Rubén. Y es que lo que jamás se imaginaría es que ambos avanzarían cada vez más... algo que pudo saber en la hoguera siguiente a ese momento que tan viral se hizo en aquel entonces.

En primer lugar, Christofer describía los días que había pasado como "una película de terror... surrealista": "Un shock". La pareja de Fani en aquel momento confesaba, no obstante, que el golpe lo había "encajado". Mónica Naranjo, la 'maestra de ceremonias' de 'La isla de las tentaciones' en la primera edición, le preguntaba si quería ver las imágenes con sus compañeros y este no lo dudaba: "Sí".

Las primeras imágenes enseñaban a una Fani que reconocía que se sentía fatal por haber cruzado los límites con Rubén, pero que estaba haciendo lo que sentía, por lo que no estaría dispuesta a cortarse en sus actos. "Se va a dar un golpe muy duro... pero muy duro", señalaba un Christofer hundido. "Para mí eso no es amor", añadía Christofer.

Pero la historia no acabaría ahí: Christofer vería las imágenes más fogosas de su novia Fani Carbajo con Rubén: "Me da lástima... estoy tan decepcionado... al fin y al cabo uno deja de llorar. Ese chico no le va a querer ni cuidar como lo he hecho yo. No va a trabajar pico y pala para el carácter que tiene ella. Ella sabrá... sé que al día de mañana se dará cuenta, pero ya yo no voy a estar".

Por último, Mónica Naranjo le preguntaba a Christofer qué le preguntaría a Fani si la tuviera delante y este se sinceraba, dejándonos a todos el corazón un poco tocado: "Sinceramente no la quería ni mirar a la cara. Es una persona que ha acabado en mi vida".