Pedro Jiménez 07 JUL 2025 - 22:27h.

Las palabras que mantuvieron ambos participantes del reality en plena fiesta de las chicas supuso un punto de inflexión en la villa

Después del momentazo en el que Christofer Guzmán se puso a correr por la playa tras descubrir la infidelidad de Fani Carbajo y gritando “¡Estefaníaaa!”, la conversación entre Fani Carbajo y Rubén era cuestión de tiempo. Y no tardaba en llegar. Una conversación que claramente supuso un punto de inflexión en su 'relación', puesto que era Fani la que debería de ver si realmente quería seguir adelante con lo que mantenía con el tentador dentro de la villa o, por el contrario -y después de la reacción de su novio- frenarlo todo en seco.

Ambos se alejaban en plena fiesta de las chicas y mantenían una íntima conversación, con una Fani tajante y contundente con el tentador: "Lo único que sé es que yo no viajo de una relación de siete años por hacer el paripé aquí. Me estoy liando contigo porque realmente tengo un sentimiento hacia ti. Yo necesito saber lo que realmente sientes por mí. Si te gusto vale, pero, ¿de qué manera?".

Fani, contundente con Rubén

Rubén se sinceraba, confesándola que no podía decir que todavía estuviera enamorado de ella. Pero eso no quería saber Fani: lo que quería la pareja de Christopher era que fuese claro con ella. "Que me dejes claro que te gusto de verdad", decía Fani, subiendo cada vez más el tono de voz ante la pasividad de Rubén.

Finalmente, el tentador aclaraba que no le habría dado un beso si no le gustase: "Obviamente que me siento muy atraído hacia ti". Estas palabras tranquilizaban a Fani, que estaba "muy rayada" además porque había visto a Rubén tener cierto acercamiento con otra compañera suya de la villa. Un beso entre los dos certificaba que darían rienda suelta a conocerse cada vez más y que el famoso “¡Estefaníaaa!” no supondría un bache para ellos de ninguna de las maneras.