Salimos a las calles de Madrid para investigar sobre el momento más icónico de 'La Isla de las Tentanciones'

Además, los colaboradores de 'VAV' repasan los mejores momentos de 'LIDLT': "Hay dos momentos icónicos"

Hay realities que pasan sin pena ni gloria, y luego está 'La isla de las tentaciones'. El programa se ha convertido en un fenómeno social, una fábrica inagotable de memes, frases para la historia y momentos que ya forman parte del imaginario colectivo. Y si hay algo que los amantes de los realities extrañan en verano es 'La isla'. Sin embargo, como el que espera desespera, en 'El verano de las tentaciones' se podrán revivir los mejores momentazos del show más intenso de la TV, todos los días en el prime time de Telecinco.

Armados con micro en mano y ganas de revivir el drama, nos plantamos en las zonas más transitadas de la capital para poner a prueba la memoria sentimental del público. Hicimos una pregunta muy sencilla, pero muy difícil de responder: ¿Cuál es tu momento favorito de 'La isla de las Tentaciones'? Lo que descubrimos es que el reality ha calado hondo. No sólo todos conocían el programa, sino que la mayoría no tardó ni dos segundos en mencionar un momento que, a su juicio, debería estar tallado en mármol.

¿El más mencionado?: Montoya, descamisado y legendario

Montoya, camisa abierta, torso al viento, corriendo por la playa como si fuera el final de una película de acción romántica. Un chillido que se convirtió en ringtone, en sticker, en parte del lenguaje popular de... ¡Todo el mundo! Pero, atención, que hubo otro nombre también mencionado: Christofer gritando "Estafaaaanía" después de ver las imágenes de su pareja en la hoguera.

Lo interesante es que, aunque hay generaciones distintas viendo el programa (y votando por sus momentos favoritos), los clásicos siguen ganando por mayoría. Lo de Montoya es reciente, pero ha entrado por la puerta grande. Lo de Christofer ya es patrimonio cultural.

¿Por qué amamos 'La Isla de las Tentaciones'?

Lo curioso no es sólo que todos tengan un momento favorito, sino la intensidad con la que lo recuerdan. 'La Isla de las Tentaciones' no es sólo entretenimiento, es catarsis colectiva. Hay algo casi terapéutico en verla: lloramos por otros, nos indignamos por otros, gritamos “¡basta!” cuando no somos nosotros los involucrados. Y cuando se apaga la tele, nos queda el eco: ese “Estefaníaaa” que ya no se va nunca.

Con El verano de las tentaciones, Telecinco nos invita a hacer memoria. A volver a las hogueras, a los collares de flores, a las decisiones imposibles, a las miradas que queman. Pero, sobre todo, nos invita a reírnos de lo que fuimos cuando lo vimos por primera vez. Dale play al vídeo y descubre quién se queda con el podio.

