Una de las relaciones más comentadas en redes sociales durante la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' fue la de Marta de Lola y Diego Pérez. Y es que, la audiencia conectó en cierta parte con la leonesa al abrirse en canal y confesar el motivo por el que no era capaz de dar un paso más allá con Simone cuando su complicidad claramente traspasaba la pantalla.

Sus sospechas eran confirmadas más tarde en la hoguera de los chicos, donde su pareja aseguraba que si Lola le era infiel, así sucedería. ¿Quieres saber de qué estamos hablando? ¡Sigue leyendo!

El motivo por el que Lola no se dejó fluir

Según le confesaba a sus compañeras de villa, cada vez que Simone le regalaba los oídos, ella no podía parar de pensar en todo lo que podía perder si cruzaba aquel límite: la casa, el perro... "Desde que estoy aquí no puedo dejar de pensar en mi perro. Se llama Horus, es un Rottweiler, y se lo regalé a Diego por su cumpleaños", afirmaba en su momento a solas con la cámara.

Sin embargo, esta preocupación le hacía preguntarse algo a Lucía: ¿No quería perder a su perro o a su pareja? "A Diego le quiero mucho, pero si lo dejo por cualquier razón yo no me voy a morir porque sé tirar para delante sin un hombre. Pero el perro, tía...", decía mientras se derrumbaba.

"Si Diego ve algo que no le gusta de mí, va a quitármelo de golpe para hacerme daño porque es así. Es rencoroso y vengativo. Hombres hay muchos, pero el perro solo es él", confesaba entre lágrimas.

La reacción de Diego a las primeras imágenes

Al ver la complicidad de Lola con Simone y escuchar el gran temor que se había despertado en los últimos días en su pareja, Diego confirmaba a la audiencia las sospechas de la leonesa. "Lo de siempre. Es una chavala que llora por nada en realidad. Voy a quedar de malo y de duro, pero llora por lo mínimo", señalaba.

En cuanto al perro, lo tenía claro: "Obviamente, el perro está a mi nombre. Si se lía con el chaval este, el perro es mío y el perro se queda conmigo. Hace bien en llorar por el perro porque vamos, como haya un beso que se olvide".

Lola recapacitaba tras sentirse agobiada por Simone

A los pocos días de seguir conociendo a Simone, Marta de Lola se venía completamente abajo tras darse cuenta de que no tenía sentimientos por el soltero. "No me apetecía estar con él, no me he dado ni un beso porque no me sale", confesaba entre lágrimas. Y es que la leonesa solo podía pensar en lo enamorada que estaba de su pareja.