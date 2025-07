Después de que Melyssa se derrumbase al ver las imágenes de Tom besando a Sandra, Melodie le daba un discurso inolvidable

Melyssa no daba crédito: la confesión de una tentadora sobre Tom Brusse en pleno arranque del reality que provocaba sus lágrimas

Llegaba el turno de Melyssa para ver imágenes de su pareja y, aunque tenía la esperanza de que su pareja le estuviese echando de menos y hubiese corregido la actitud por la que ella misma se presentó en Villa Montaña, la catalana sentía miedo de ver algo que le decepcionase aún más.

Sandra Barneda daba play al video donde se apreciaba cómo Tom Brusse no solo había decidido continuar con su modus operandi sino que había decidido dar un paso más y saltarse todos los límites con Sandra Pica. La por aquel entonces pareja del marroquí se levantaba de su sitio totalmente en shock mientras que sus compañeras le pedían que siguiese mirando para no olvidar lo que le mostraban sus ojos.

Nada más terminar la primera parte de imágenes, Melyssa se rompía completamente mientras se acercaba a la presentadora para arrodillarse ante ella: "Sandra, por favor, déjame irme. Por favor te lo pido. Por favor, Sandra, por favor te lo pido".

Su compañera Melodie, completamente afectada por la situación, confesaba: "No puedo verla así, tío". La catalana abandonaba la hoguera, seguida por la alicantina, quien procedía a darle un discurso motivacional que los seguidores de 'La isla de las tentaciones' a día de hoy no han podido olvidar.

"No te mereces un tío así"

"No te puedes hundir por un tío que que te ha hecho eso a la mínima de cambio, Melyssa, por favor. Menos mal que has venido aquí, menos mal que le mirabas el móvil... ¿Qué no le dejabas ser él? Claro, él quería ser un cerdo, que es lo que está haciendo y encima tú machacándote con los celos", le señalaba su compañera mientras Melyssa a penas podía pronunciar palabra.

La catalana solo podía preguntar por qué su pareja le había sido infiel, a lo que Melodie le contestó: "Tú no te tienes que poner a pensar 'Tan bien que me trataba' o 'No voy a encontrar a nadie como él'. Ese es el tema, que no encuentres a nadie como él. Abre los ojos. Tía, por favor, abre los ojos, por favor, que no te mereces un tío así, por favor".

Era Sandra Barneda quien le pedía a una Melodie visiblemente afectada que se acercase de nuevo a su sitio en la hoguera para dejar que Melyssa se tranquilizara poco a poco.