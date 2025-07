En su primer día en República Dominicana, algunas de las chicas se juntaron en la habitación para comentar qué les parecieron los solteros

El momento en que Lucía Sánchez pronunció su frase más viral en 'La isla de las tentaciones': "Manuel, la manita relajá"

Es difícil olvidar cómo acabó la historia entre Marina García e Isaac Torres, la cual pilló por sorpresa a muchos de los seguidores de 'La isla de las tentaciones' teniendo en cuenta la complicidad entre ambos en República Dominicana que atravesaba las pantallas. De hecho, era difícil pensar en ese desenlace pues, en símbolo de su amor y compromiso, decidieron tatuarse una línea en el dedo.

Sin embargo, si atendemos a los detalles y echamos la vista atrás, quizás este final era más previsible de lo que uno pensaba. Y es que, en 'El verano de las tentaciones' recordamos el paso por la isla de todos los participantes con lo que esto conlleva. Es en este momento donde recordamos que Lucía Sánchez y Marina García coincidieron en gustos nada más pisar Villa Playa.

Sus primeras impresiones

A pesar de llevar poco tiempo separadas de sus parejas, las chicas se mostraban ilusionadas de haber conocido a los que serían sus compañeros de aventura en el reality. Por eso, al finalizar el día, decidían reunirse algunas de ellas en la habitación para compartir impresiones y decir quién les había llamado más la atención.

"Tía, no me gusta para nada el Simone éste. No habla", apuntaba Lucía. "A mí los que me han parecido más monos es el Lobo ese y..." señalaba Marina, hasta que su amiga le cortaba efusivamente: "¡A mí también!". "Ese y hay otro con una carita de niño que también es muy mono", finalizaba la andaluza.

Sin embargo, Marina ya tenía en la mira a Isaac: "A mí me ha puesto el collar, tía. El Lobo ese a mí me ha caído mejor". Aún así, en su momento a solas con la cámara la gaditana se abría en canal: "Isaac me ha gustado porque se ríe mucho, habla con todo el mundo... Es el centro del mundo y me gusta la gente tan sociable".

Lucía dejaba claro quién le había llamado la atención

De hecho, en la primera entrega de collares para dar las citas, Lucía decidía ponérselo a un soltero dejando claro que esta decisión era porque el chico con el que mejor se llevaba había sido seleccionado por su compañera al haber tenido más afinidad con ella. "Me he reído un poco más con Isaac y con Tony", confesaba.

"No he elegido a Isaac porque considero que se ha llevado mejor con Marina y es más un 'amiguillo' para las penas y las alegrías", afirmaba. Algo que no pillaba por sorpresa a su amiga, pues se lo había dicho previamente.

Así fue el primer beso de Marina García e Isaac Torres

Llegó un punto de la aventura en la que no pudieron resistir la tentación. Ese momento ocurrió en la piscina, pues cada vez que sucedía "eso arde, es fuego puro", aseguraba la andaluza. "Siempre he estado poniendo un freno pero llega un momento en el que no puedes más y lo tienes que hacer", confesaba Marina.