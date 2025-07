Recordamos el momento en que Lucía Sánchez dejó para la historia una de las frases más recordadas por los seguidores del reality

Pocos sucesos han quedado tan grabados en la memoria colectiva de los seguidores de 'La isla de las tentaciones' como la frase que pronunció Lucía Sánchez nada más arrancar la tercera edición del programa. Y es que, la gaditana protagonizó uno de los 'momentazos' más comentados y virales del reality en uno de los instantes más difíciles para las parejas que entran al reality.

Manuel González y Lucía Sánchez se abrazaban intensamente en la orilla de una de las playas de República Dominicana como si supieran las infidelidades que el gaditano iba a cometer durante la edición: sus caminos estaban a punto de separarse. "A mí lo que más me preocupa es que te guste otra o que no me eches de menos", le confesaba en el oído la gaditana mientras a su pareja se le caían las lágrimas.

Sin embargo, alguien se interponía ante ellos, enturbiando su romántica despedida. "Anda, esta", decía Lucía al percibir la presencia de la soltera. "Chicos, ya. Nos tenemos que ir. Me sabe supermal, pero lo siento. Tenemos que irnos", informaba Nahia.

Ambos se alejaban de Lucía cogidos de la mano, un gesto que capta la atención de su pareja quien no dudó en recriminarle su actitud pronunciando posiblemente lo que será su frase más viral de toda la edición: "Manuel, la manita relajá. ¿Dónde vas?".