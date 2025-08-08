Laura Ceballo 08 AGO 2025 - 09:00h.

El paso de Tania Medina y Alejandro Nieto por la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' fue una auténtica montaña rusa. Desde el inicio de la aventura, ambos lo vivieron al máximo y empezar a experimentar diferentes sensaciones. Alejandro no tardó en sentir el miedo de perder a su chica y, por consiguiente, desconfianza, mientras ella dudaba de si él era la persona correcta con la que compartir su vida.

Al reencontrarse en la esperada hoguera final, ambos se abrazaron. Nada más verse, él le preguntaba si había tenido la cita 24 horas. Ella asentía y él le hacía una inesperada confesión: "Yo también la he tenido, y se me ha escapado de las manos. He dormido con ella". Algo que no era cierto, ya que Alejandro rechazó tener esa última cita con una tentadora.

"Te has equivocado por completo porque has estado toda la experiencia preocupándote de que otro hombre pudiera quitarte a tu mujer, y no te estabas dando cuenta de que eras tú mismo el que estaba estropeando nuestra relación", comenzaba ella. "Que haya tenido la cita 24 horas significa que me ha faltado el respeto", decía él.

Era en ese momento cuando Tania descubría que hacía unos instantes le había mentido y que realmente no había tenido cita 24 horas: "¿Y por qué me mientes? ¡Que no se trata de otras personas! Se trata de ti y de mí. Que yo no he tenido miedo en ningún momento porque sé que me amas. Tú sí, porque no confías en mí", reaccionaba ella.

Su decisión final

Acto seguido, Sandra Barneda daba paso a todas las imágenes que tenía para ellos. Y, al ver la tablet, ambos protagonizaban una intensa discusión. La presentadora les hacía la gran pregunta, y Alejandro optaba por continuar su relación con Tania: "Yo, sinceramente, mi corazón es de ella, de nadie más. Y a mí me gustaría irme con ella. Si me amas tanto, inténtalo".

Pero ella tenía otros planes en mente y no dudaba en ser fiel a lo que había decidido: "Tengo que ser sincera conmigo misma. Yo necesito irme sola", decía. Y, a pesar de las súplicas de Alejandro, se mantenía firme: "Que me vaya contigo o me vaya sola no cambia absolutamente nada. Hablaremos fuera, pero respeta mi decisión".