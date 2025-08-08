Laura Ceballo 08 AGO 2025 - 09:00h.

Así fue su reencuentro frente a Sandra Barneda tras la infidelidad de ella con un tentador

Así surgió el primer trío de la historia de 'La isla de las tentaciones': recuerda la noche de pasión de Álvaro Boix con dos solteras

Compartir







La última hoguera a la que Darío Sellés se enfrentó en su paso por la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' supuso un antes y un después. En ella descubrió unas imágenes de su novia, Sandra Férriz, que lo cambiaron todo. Y es que la tablet le mostró a su chica cayendo en la tentación con uno de los solteros, con el que se besó uno de los sofás de su villa.

"Si ha hecho esto ahora es porque... Vaya tela, tío. Estoy bien, estoy bien. Me alegro de que se haya ido con el chaval. Al final me ha dado a mí la respuesta fácil", comenzaba Darío. Sandra Barneda le preguntaba por esas respuestas: "No es la mujer de mi vida", se sinceraba. Acto seguido, no dudaba en pedir una hoguera de confrontación: "¿Podría hablar con ella, por favor? Necesito hablar con ella. Me siento utilizado, utilizado es la palabra".

La presentadora recogía su petición y se la trasladaba a Sandra Férriz, que optaba por acudir al reencuentro con su novio. Nada más verse, ambos se abrazaban y rompían a llorar: "Lo he pasado muy mal", decían. Pero llegaba el momento de hacer frente a todo lo ocurrido: "No esperaba que viniese así... Esperaba que vinieras hecha una loca", le reconocía Darío a Sandra.

"Tenía muchísimas ganas de verle. Le veo y me muero, porque lo es todo para mí", decía ella completamente rota. Al escuchar sus palabras, él se derrumbaba y no paraba de preguntarse el por qué: "Yo estaba muy enamorado de ti".

Su decisión final

Acto seguido, Sandra Barneda daba paso a todas las imágenes que tenía para ellos. "Lo primero que quiero es pedirte perdón por todo. Sabes que no te mereces nada, que no siempre te he tratado como te mereces, pero tú tampoco lo has hecho conmigo. Una relación se trata de dos", comenzaba Sandra al finalizar el vídeo. La presentadora preguntaba a Darío qué sentía y él se abría en canal: "Siento decepción".

"Creo que lo mejor para los dos sería que yo abandonara solo", decidía. Y, aunque con esta decisión, Sandra Barneda daba por finalizada su relación, ambos se fundían en un largo e intenso abrazo y se decían lo mucho que se querían antes de despedirse.