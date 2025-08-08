Laura Ceballo 08 AGO 2025 - 09:00h.

El entonces novio de Rosario Matew protagonizó un fogoso trío con dos tentadoras

La cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' trajo consigo algo inédito. Y es que, por primera vez en la historia del programa, uno de sus protagonistas tuvo un trío con dos tentadoras. Fue Álvaro Boix, el entonces novio de Rosario Matew, quien pasó una noche de pasión con dos solteras en su villa.

Previamente, Álvaro ya había caído en la tentación con una de ellas, Sabela, pero una noche de fiesta lo cambió todo. Rosana, que había tenido un lío con Nico, el entonces novio de Gal·la, trataba de seducirle. Sabela la observaba y reconocía su atracción por ella: "Me pone hasta a mí... Te entiendo, Nico". Acto seguido, Nico se marchaba a su habitación y Miriam, con quien también había caído previamente en la tentación, le seguía.

Nico y Miriam se besaban de nuevo, Rosana les pillaba, y esto se convertía en el pistoletazo de salida de su trío con Sabela y Álvaro. Pronto estaban los tres en el jacuzzi. Y, aunque al ver la situación Nico se acercó para unirse momentáneamente a la fiesta, decidió dejarles a solas "por no hacer daño a Miriam". Y entonces sí, Rosana, Sabela y Álvaro empezaban en el jacuzzi lo que más tarde terminarían en la cama.

"No soy de piedra. Esto se vive solo una vez en la vida y mira, que pase lo que tenga que pasar. No me he visto en estas en la vida. Al final las cosas no las puedes controlar del todo y todo sale como sale", comentaba el entonces novio de Rosario Matew con el equipo del programa.

Álvaro Boix: "Me lo he pasado muy bien"

Álvaro y Sabela se iban a la cama y Rosana no tardaba en llegar. "Rosana, tú aquí has venido a jugar, ¿verdad?", le preguntaba Álvaro. "Yo me apunto a todo", continuaba. Y, sin entretenerse mucho más, protagonizaban el primer trío de la historia de 'La isla de las tentaciones'.

"Nunca había hecho un trío, me ha parecido una cosa innovadora para mí y me lo he pasado muy bien. Mañana Nico va a flipar", se sinceraba Álvaro tras su noche de pasión con las tentadoras.