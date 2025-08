Laura Ceballo 04 AGO 2025 - 09:00h.

Así fue su despedida antes de enfrentarse a la mayor prueba de amor

En la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones', cinco nuevas parejas viajaron hasta República Dominicana para poner a prueba su amor. Después de pasar allí las primeras horas, llegaba el momento que menos deseaban: el de la despedida. Sandra Barneda les anunciaba que la aventura iba a comenzar y que tenían un breve espacio para dedicarse unas últimas palabras y despedirse.

Todos ellos comenzaban a abrazarse, besarse y a hacerse promesas en vistas a un futuro juntos. Las lágrimas fueron las protagonistas, y tentadores y tentadoras rompían los románticos momentos para llevarse a uno de los miembros de la pareja. Ya no había marcha atrás. La experiencia más complicada de sus vidas estaba empezando.

Tania Medina aprovechaba la ocasión para repetirle a Alejandro Nieto lo mucho que le amaba. Y, mientras caminaban hacia la orilla del mar, él también le decía lo que sentía: "Te amo un montón, nena, como me hagas daño...", comenzaba. "Te lo digo de corazón, estate tranquilo", le pedía ella buscando la calma en ese momento tan especial.

"Cuando veas imágenes y esté bien, y esté riéndome y baile...", trataba de continuar ella. Pero Alejandro le interrumpía: "Pero no bailes pegado". Ella continuaba tranquilizándole y le contaba una anécdota del primer día: "Hoy yo estaba en el jacuzzi, todos estábamos en el jacuzzi. Todos, todos. Hemos ido al jacuzzi todos", decía mientras él le apartaba la mirada.

Tania Medina: "¿En serio te vas a despedir así?"

"¡Es que yo no he entrado al jacuzzi! ¡Es que a mí no me han entrado ganas de ir al jacuzzi! Porque no. Te lo dije. Que no me gusta. Lo sabía... Me vas a fallar. Me vas a fallar, lo sé. Lo sé ya. Por eso me pasa lo que me pasa", le decía él bastante molesto.

"¿En serio te vas a despedir de mí así? Cuando te he demostrado un montón. Te estoy diciendo que hemos estado todos. Por favor, Álex... No me merezco esto. Es que me voy a ir mal. ¡Corta el rollo!", le pedía mientras el tentador avisaba de que era hora de marcharse. Alejandro reculaba y se disculpaba: "Ya está, perdóname. Te amo más que a mi vida".