Adrián acabó la hoguera totalmente derrumbado al ver cómo Naomi caía en la tentación con Napoli: "¡No quiero ver esto!"

Una decisión por parte del programa que marcaría un antes y un después en la 'relación' entre las dos villas: "Es la primera vez que lo hacemos"

Después de que Naomi cayese en la tentación con Manu Napoli, llegaba el momento de que Adrián lo descubriese en su correspondiente hoguera. Un Adrián que nos dejaría una reacción para la historia en 'La isla de las tentaciones'. "Adrián, es tu turno", le decía Sandra Barneda al exparticipante de la sexta edición del reality, quien pedía al resto de sus compañeros que estuvieran "atentos por si se le escapaba algo".

"Sí, aquí está el VAR", decía Manuel, dejando claro que estarían, tanto él como el resto de sus compañeros, más atentos que nunca. En la tablet se podía ver a una Naomi Asensi cayendo por primera vez en la tentación con Napoli y besándose apasionadamente. "Ahora sí", decía Adrián.

Posteriormente, Naomi se metería en la habitación con Napoli y Adrián no aguantaría más: "Yo me piro, no quiero ver esto. Me piro a mi p*** casa", señalaba Adrián, mientras se iba de la hoguera directo a la playa.

La escapada de Adrián a la playa

"Se ha metido en el agua, ¿no?", le preguntaba Álex al resto de chicos. Y es que, efectivamente... ¡Adrián había entrado hasta dentro del agua! Algo inédito que jamás había ocurrido hasta ese momento.

Las lágrimas de Adrián se sucedían, que se tapaba la cara con las manos y nos dejaba una imagen desoladora cuando una ola impactaba contra él. Pero no iba a ser la única imagen desoladora, puesto que la cara de los chicos reaccionando a dicha huida hablaba por sí sola.

Naomi cae en la tentación con Napoli

Y es que sin duda, si había alguien que estaba siendo consciente de todo y no dejándose llevar por sus sentimientos era Naomi, quien desde el primer momento mostró una barrera con su tentador Napoli (aunque no escondía que sentía atracción por el italiano).

Pero cuando la valenciana vio las imágenes de Adrián con su tentadora en la hoguera no se pudo resistir: al llegar a la villa mantuvo sucesivos encuentros con Napoli llenos de besos... y más besos.