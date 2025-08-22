Tras ver las imágenes de sus infidelidades juntos, María Brunn se unía a la hoguera y tenía un tenso cara a cara con Elena Adsuara

La madre de Elena Adsuara le dejó las cosas claras a David Vaquero en su tenso reencuentro: "El caballito de mar sale a trotar"

Elena Adsuara esperaba sentada para saber si el que hasta aquel entonces era su pareja había aceptado o no su invitación a una hoguera de confrontación. La respuesta no tardó en llegar: David Vaquero se presentaba ante ella dispuesto a enfrentarse a sus actos cometidos en República Dominicana. Él trató de saludar a la castellonense, pero ésta se negaba al mismo tiempo que le pedía que le mirase a la cara. "¿Tú crees que me merecía todo lo que me has hecho?". Su respuesta era clara: "No, no te lo mereces".

"Se te ha caído la careta. No me lo esperaba", le afirmaba Elena Adusara disgustada mirándole a los ojos. Tras recriminarle todas las veces que él le pidió antes de entrar en la experiencia de 'La isla de las tentaciones' que confiase, le reprochaba: "Enserio, ¿me cambias a mí por eso? Has demostrado que no me quieres en todo momento".

A pesar de que en un principio el albaceteño le aseguraba los sentimientos que continuaba teniendo por ella, finalmente le confesaba que quizás no estaba del todo a gusto: "A lo mejor me he dado cuenta de que no te quería tanto porque si no, no hubiera caído. Yo pensaba que te quería pero si he caído a lo mejor no estaba tan enamorado". Y es que, David Vaquero aseguraba no sentir arrepentimiento tras haber cruzado los límites.

La reacción de David Vaquero al desmayo de Elena Adsuara

Al reproducir las imágenes en las que Elena Adsuara descubría la infidelidad de su pareja con María Brunn, un leve gesto de arrepentimiento se instalaba en el rostro de David Vaquero. Sin embargo, el albaceteño no pudo contener el asombro y las lágrimas al ver cómo Elena Adsuara perdía el conocimiento. "Pienso que no se lo merece. Yo te juro que no quería hacérselo pasar así de mal. Obviamente pensaba en ti", se derrumbaba. Al continuar viendo imágenes en las que se saltaba todos los límites con su tentadora, él mismo aseguraba que era contradictorio decir que le quería.

Esta fue la decisión final de Elena Adsuara y David Vaquero

Llegaba el momento en el que el albaceteño tenía que decidir cómo quería abandonar República Dominicana: con su pareja, solo o con un nuevo amor. "Con María", era su respuesta.

La tentadora entraba en la hoguera, momento que aprovechaba Elena para tener su cara a cara y lanzarle una advertencia: "Quiero darte las gracias por haber venido aquí porque gracias a ti me he quitado esta persona de encima y he visto cómo es. Seguro que a ti te lo vuelve a hacer".

María Brunn, por su parte, achacaba su actitud a estar dolida porque en realidad no sabía cómo había sido su relación con David en la villa. "Solo he visto sexo", aseguraba Elena. Tras este tenso momento, la tentadora confesaba su deseo de abandonar ‘La isla de las tentaciones’ junto al albaceteño.

Al dar por concluida su experiencia, la castellonense le deseaba buena suerte al que hasta ese entonces había sido su pareja mientras se negaba a darle dos besos a modo de despedida. "Que os vaya bien, de verdad lo digo de corazó", afirmaba antes de irse de la hoguera sola.