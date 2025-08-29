Alberto Samperio 29 AGO 2025 - 09:00h.

Borja y Ana vivieron una hoguera final llena de reproches por culpa de Napoli

Borja González y Ana López, preocupados por la adaptación de su hijo Luca a la guardería: “No está como siempre”

La estancia en 'La isla de las tentaciones 7' de Borja y Ana fue una experiencia que casi termina con la pareja. El actual ganador de 'Supervivientes' y Ana no cayeron en la tentación, pero estuvieron a punto de cometer el mayor error de sus vidas siendo infieles.

En la hoguera final, Ana y Borja se reencontraron y comenzaron a decirse el uno al otro una serie de reproches tras su paso por el programa. "Debería darte vergüenza lo que he visto", le comentaba Ana a Borja antes de ver las imágenes. Sandra Barneda les puso los vídeos y Ana se enfadó tras ver los juegos y los comentarios que hacía su pareja sobre ella.

La tensión fue creciendo cada vez más hasta que le tocó el turno de ver las imágenes a Borja. Ana se dejó tentar por Napoli, el italiano con el que estuvo Naomi en la edición pasada. Borja miró atentamente los vídeos de su chica y alucinó con el tonteo que había.

Ana llevó la tentación al límite metiéndose con Napoli al jacuzzi mientras sonreía, durmiendo con él en el sofá y haciendo juegos que podrían molestar a Borja. "Es un chico con el que he tenido conexión, mi confianza iba ganando en la otra villa", confesaba la participante de 'La isla'.

Sin embargo, a pesar de llevar el tonteo hasta el límite, Ana prometió que nunca se habría ido con el italiano por el amor que siente por Borja: "En ningún momento me he planteado darle un beso. Sigo teniendo en mi cabeza a mi novio. Las lágrimas de Borja pronto comenzaron a verse al escuchar sus palabras. "Pensaba que estaba muy enamorada de ti, pero realmente lo estoy muchísimo más de lo que me esperaba", le comunicaba Ana a su novio.

Y es que la relación de ambos continúa hoy en día después de aquella hoguera final que emocionó a todo el mundo. Los dos decidieron irse del reality show juntos y Sandra Barneda, muy sorprendida, se enteraba meses después del embarazo de Ana.