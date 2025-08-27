Alberto Samperio 27 AGO 2025 - 09:00h.

Tras ver la infidelidad de Marieta, Álex Girona llegó a su villa y se acostó con Gabriella

La subida de temperaturas de Marieta y Álex con sus tentadores, Sergio y Gabriella: "Beso demasiado bien"

El mal rollo entre Marieta y Álex Girona se notó desde el primer momento en el que pisaron 'La isla de las tentaciones 7'. Cuando llegaron al programa ambos comenzaron a ser infieles con sus respectivos tentadores y eso dio paso a una serie de reproches y venganzas.

En una de las hogueras del reality, Álex vio el momento en el que su novia le era infiel con uno de los tentadores. En el vídeo que pudo ver por la tablet, Marieta estaba metida en el jacuzzi de la villa y se besaba con Sergio Aguilera, el agricultor murciano.

Todos sus compañeros se echaron las manos a la cabeza cuando vieron el beso y Álex estalló: "¡Me cago en mi p*** madre! ¡Qué asco de imagen, menudo guarreo que lleva! No es él, es ella". Sandra Barneda le indicó que todavía había más imágenes para él.

En los siguientes vídeos Marieta se llevó a la habitación a Sergio y lanzaba un comentario desafortunado sobre su novio: "Mi novio no va a caer, no puede f***** aquí. No se le levanta". Álex reaccionó muy sorprendido al comentario: "Ella sabe que es algo médico que me pasó. Soy un hombre, claro que se me levanta".

Lo que no sabía Marieta es que había hecho una predicción errónea sobre su novio. Cuando la hoguera terminó, Álex empezó a tontear con Gabriella en su cuarto. "Siempre me he estado conteniendo porque tenía a Marieta en la cabeza, pero después de lo que he visto...", confesó Álex resignado.

Gabriella se puso encima de Álex, apagaron la luz y comenzaron una noche de pasión por todo lo alto. La venganza se sirvió tras la hoguera y Álex pudo demostrar que la predicción de su novia había sido en balde porque a partir de entonces comenzó una relación con la tentadora.