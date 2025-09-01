Gran Hermano 01 SEP 2025 - 18:49h.

Disfruta por primera vez en la historia de la fase final del casting de la mano de Nagore Robles

Nagore Robles: "Seré una presentadora puñetera, pero con humor y ganas de aprender"

Por primera vez en la historia de 'Gran Hermano', llega 'Uno de GH20', un reality presentador por Nagore Robles que permitirá que los seguidores del programa puedan disfrutar de un formato de convivencia 24 horas en directo que determinará la foto final de participantes de la que será la vigésima edición de anónimos del reality.

Y es que, precisamente la presentadora del formato, Nagore Robles, sabe perfectamente lo que significa ser elegida en el casting de 'Gran Hermano'. En 2009, con 26 años, se presentó dispuesta a darlo todo: "Vengo de Bilbao. Me tenéis que coger a mí porque soy la bomba, soy buen rollo las 24 horas, yo creo que daría mucho juego", decía ante las cámaras para darse a conocer.

24 horas en directo

Nagore lo logró. Ahora te toca a ti. Por primera vez, y en directo 24 horas, los seguidores de 'Gran Hermano' podréis ver con vuestros propios ojos la última fase del casting de los aspirantes.

Y no solo eso. Tu apoyo será crucial para que puedan conseguir su sueño, ser 'Uno de GH20'. Este año, el casting se vive en directo. Muy pronto, en Mediaset Infinity.