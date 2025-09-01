Nagore Robles: "Seré una presentadora puñetera, pero con humor y ganas de aprender"

Nagore Robles regresa como presentadora de 'Uno de GH 20', el innovador reality que convierte el casting final de 'Gran Hermano' en un show con galas, 24 horas en directo y votaciones del público

De ser expulsada con un 95% de los votos en 'GH 11' a presentadora, cierra el círculo en el reality que cambió su vida, ¡dale play!

Compartir







El FesTVal de Vitoria-Gasteiz ha abierto sus puertas con una de las presentaciones más esperadas: la puesta de largo del primer casting en directo de la historia de 'Gran Hermano'. Un formato pionero que podrá seguirse en abierto y de forma gratuita en Mediaset Infinity y que tendrá como gran protagonista a Nagore Robles, que regresa así a Mediaset convertida en presentadora estrella de este ambicioso proyecto.

El Palacio de Congresos Europa reunió a referentes de Mediaset para dar a conocer la nueva plataforma de contenidos digitales de la cadena. Allí estuvieron Alberto Carullo, director general de Televisión y Digital de Mediaset España, y Juan Baixeras, director de la División de Canales Digitales, que subrayaron la apuesta estratégica de Infinity como motor de contenidos nativos y exclusivos para el público digital.

Junto a ellos, una de las protagonistas: Nagore Robles, que conducirá este reality vinculado al casting final de 'GH 20' y que marcará el inicio de la nueva etapa del formato.

Nagore, de aspirante a presentadora

Nagore no pudo ocultar la emoción de volver a su "casa" en un papel que refleja toda su evolución profesional: “Mediaset me vio nacer, me dio tantísimo, y estoy segura de que va a ser una experiencia maravillosa”. La presentadora recordó que su paso por GH 11 fue decisivo en su vida: "A mí me cambió la vida por completo y me encanta que podamos ver ese proceso desde el principio".

Durante la presentación, incluso se proyectaron imágenes de su propio casting, lo que provocó las risas de los asistentes y de la propia Nagore: "Veo que queréis ver mis mejores imágenes", bromeó.

En exclusiva para Telecinco.es

Tras la presentación, hablamos con Nagore en exclusiva para hablar de este nuevo reto profesional que la devuelve al corazón de 'Gran Hermano'. Sobre cómo recibió la propuesta, lo resumió con una frase muy clara: "Me emocioné muchísimo". Y es que, en su caso, no se trata de un simple encargo profesional: Nagore sabe lo que significa un casting de 'GH' porque fue el suyo, hace más de una década, el que cambió por completo su vida.

También explicó qué cree que la diferencia de otros perfiles: "Yo sé lo que sienten los candidatos, porque estuve en su lugar". Un matiz importante, ya que nadie mejor que ella conoce la mezcla de ilusión, nervios y presión que viven quienes sueñan con entrar en la casa más famosa de la televisión. Incluso cuando le pedimos que definiera su estilo, volvió a tirar de sinceridad: "Soy directa, divertida y un poco estratega". Tres rasgos que la acompañaron como concursante y que hoy son parte de su marca como comunicadora.

Estas respuestas no solo retratan a la Nagore presentadora, sino que conectan con la Nagore concursante: la misma que en 2009 fue expulsada con un histórico 95% de los votos, y que hoy, más de diez años después, se convierte en el rostro encargado de inaugurar la nueva etapa de 'Gran Hermano'. Dale Play y no te pierdas sus palabras.

Así será el casting en directo de 'Gran Hermano 20'

El proyecto transforma el proceso de selección en un reality propio: habrá dos galas semanales en directo con Nagore al frente, emisión 24 horas con doble señal en abierto en Infinity y resúmenes diarios. El público tendrá un papel fundamental con votaciones semanales a través de la app, mientras que varios exconcursantes históricos ejercerán de padrinos de los nuevos candidatos. Todo ello con la convivencia como eje y con un gran premio de 300.000 euros en juego. Además, la plataforma estrenará el documental ‘La Mudanza’, que mostrará en exclusiva el traslado de la icónica casa de Guadalix de la Sierra a su nuevo escenario.