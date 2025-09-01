La nueva plataforma digital se presentó en la inauguración del FesTVal de Vitoria, el evento que reúne a lo mejor de las producciones audiovisuales de España

Del casting de 'Gran Hermano' al de 'La Isla de las Tentaciones', pasando por el nuevo dating 'El loco amor', Mediaset Infinity deslumbró con su oferta de nuevos formatos

"Es un honor abrir el FesTVal con la nueva plataforma digital, Infinity, y con Mediaset", comenzó Joseba Fiestras, el director del FesTVal de Vitoria-Gasteiz, un evento que a partir de hoy y hasta el 6 de septiembre, reunirá en la capital del País Vasco a los más fuertes actores de la industria audiovisual española. Con estas palabras, dio inicio a la gran inauguración del festival que, tal como dijo Fiestras, tuvo como protagonista a Mediaset Infinity, la nueva plataforma digital de la cadena.

La rueda de prensa fue en el Palacio de Congresos Europa y contó con la asistencia de Alberto Carullo, director general de Televisión y Digital de Mediaset España; Juan Baixeras, director de la División de Canales Digitales; Nagore Robles, que conducirá un reality pionero vinculado al casting final de Gran Hermano 20; y Sebastián Gallego y Oriana Marzoli, presentador y colaboradora de 'El loco amor', el nuevo dating show de la plataforma.

Durante la presentación, Alberto Carullo reafirmó el compromiso con el contenido digital que implica el lanzamiento de Mediaset Infinity y generó expectativa anunciando todo lo que se viene: "Es una apuesta firme de permanencia del contenido digital. Hemos trabajado a nivel de contenido para que la apuesta sea atractiva y tendremos 11 producciones nuevas con las que abarcamos muchos temas. Estrenamos producciones exclusivas para la plataforma, dating, reality, ficciones internacionales, producciones derivadas de la televisión y otras originales para la plataforma".

"Con estos proyectos", agregó, "Mediaset Infinity se refuerza como plataforma de referencia en entretenimiento digital, apostando por formatos originales que buscan llegar a un público cada vez más amplio y diverso".

En tanto, Juan Baixeras, explicó cómo será el innovador formato que enseñará el casting de 'Gran Hermano', presentado por Nagore Robles: "Nunca antes se había hecho un casting en directo, un casting convertido en reality, que será una edición de varias semanas, las 24 horas, con dos galas semanales presentadas por Nagore y resumen diario, en abierto y gratuito dentro de Mediaset Infinity".

En ese momento, se enseñó un vídeo del casting de Nagore que desató las risas de los presentes pero sobre todo de ella, que dijo: "Veo que queréis ver mis mejores imágenes". La presentadora se mostró muy orgullosa por el rol que le toca ahora, de llevar adelante este casting, un proceso por el que ella pasó siendo muy joven y que considera que le "cambió la vida por completo". Emocionada, agradeció las oportunidades que le dio la cadena: "Gracias a Mediaset, a mi casa, que me vio nacer y me ha dado tantísimo".

A continuación, Baixeras presentó otro de los platos fuertes de Mediaset Infinity: 'El loco amor'. Se trata de un dating show presentado por Sebastián Gallego y Oriana Marzoli, cuyo objetivo es que dos solteros encuentren pareja entre tres opciones. Será un programa diario que podrá verse "a la hora de comer" y que buscará superar la tendencia del amor a través de las redes sociales proponiendo un contacto directo, presencial, algo que parece increíble en tiempos de las apps de citas. "Es un programa divertidísimo conducido por dos locos amores como son Sebastián y Oriana", dijo el director de Canales Digitales.

"Estoy más nervioso que cuando me saqué el carné de conducir", dijo Sebastián Gallego ante la pregunta de qué expectativas tenía del programa. Pero lo cierto es que está súper listo: “Será un volver a la esencia de los dating. Y es interesante ver cómo se relaciona la Generación Z, que es muy distinto a como lo hace la mía”.

Oriana dijo sentirse como pez en el agua en este formato: "Yo nací en un dating y no me arrepiento de nada de lo que he mostrado. Estas experiencias te cambian por completo la vida, antes de empezar les diría que se entreguen al 100%, que nos hagan partícipes de lo que sienten".

Gallego también destacó la inclusión en el programa, ya que "cabe todo tipo de orientación sexual". Además, explicaron que cada semana entrarán dos personas nuevas y que las citas serán tanto dentro como fuera de plató, algunas de ellas ocultas y más íntimas, aunque los presentadores igualmente estarán mirando: "Oriana y yo estaremos espiando en plan viejas del visillo", dijo Sebastián muy divertido.

Mediaset Infinity lanzará 11 producciones nuevas

Tal como explicó Juan Baixeras, este último cuatrimestre del año se lanzarán 11 producciones nuevas en Mediaset Infinity y todas tendrán acceso gratuito a través de la plataforma.

Algunas de estas producciones son 'The Ultimate Warrior', que será la continuidad de 'Warrior Games', el formato que presentó Marina Rivers el pasado junio. El campeón se elegirá a finales de diciembre en directo. También se estrenarán nuevos episodios de 'Madres' con invitadas importantes cada semana. 'Me quedo conmigo' tendrá un episodio muy especial con la psicóloga entrevistando a Lucas, de Andy y Lucas. También habrá ficción, con la serie italiana 'María Corleone', ambientada en Palermo. Y documentales: '(L)over', de parejas famosas y el documental de La Húngara. Este último, que tiene la participación, entre otros, de C. Tangana, se estrenará en primicia en el South Series Festival de Cádiz.

Pero eso no es todo. Además de los formatos relacionados al casting de 'Gran Hermano', Mediaset Infinity tendrá también en abierto el casting de 'La Isla de las Tentaciones', donde se verán los concursantes y el rumbo a la isla, el viaje de los seleccionados a República Dominicana. "Estáis todos invitados", concluyó Baixeras.