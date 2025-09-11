Los aspirantes a concursar en 'GH20' desplegaron talento en el casting: "Soy el demonio pelirrojo"

Entrevistamos a tres aspirantes a concursantes de 'GH' y nos contaron por qué serían el perfil ideal para el reality

Nagore, en el casting de 'GH' en Madrid: "No puedo dar consejos porque aún no sé por qué me eligieron a mí"

El fenómeno 'Gran Hermano' volvió a convocar multitudes en Madrid. El Teatro Príncipe Pío CaixaBank se llenó de aspirantes con un sueño claro: convertirse en concursantes de 'GH20'. La cita del miércoles 10 de septiembre marcó la última parada del casting y, este año, con un extra: 'Uno de GH', el nuevo reality que mostrará cómo los candidatos se la juegan para entrar en la vigésima edición del programa más mítico de la convivencia televisiva.

Entre los protagonistas de la jornada se encontraron Lucía, Laura y Djota, tres candidatos a concursantes de 'GH20' que compartieron con nosotros su entusiasmo, nervios y sueños en una divertida entrevista. Se animaron a presentarse como si ya estuvieran atravesando la famosa puerta de la casa, hubo gritos de celebración, primeras broncas ficticias y, sobre todo, mucha personalidad. ¡Dale Play al vídeo para conocer a los aspirantes a 'GH20'!

Los aspirantes: ¿Quién es quién?

Lucía, con más de cincuenta años, se mostró firme y decidida. “Soy como un ave fénix que resurge de las cenizas”, aseguró con emoción. Madre de una hija de catorce años, cuenta que no sería la primera vez que intenta entrar: en 2019 estuvo a punto de convertirse en concursante. Su historia es la de alguien que no se rinde y que quiere demostrar que la madurez también tiene un lugar en el reality.

Por su parte, Djota, originario de Canarias, se definió como un chico de barrio, alegre y cercano. Con una gran sonrisa, resumió su carácter en una metáfora: “Soy el que pone la chispa, como una caja de cerillas, sin chispa no hay fuego”.

Laura, de 26 años, aportó el toque más explosivo. Natural del sur de España, sus amigos la conocen como “el demonio pelirrojo”, y ella misma dejó claro por qué: “Le diría a mis compañeros que llegó el demonio pelirrojo, se acabó la paz”. Con energía arrolladora, promete no pasar desapercibida en la convivencia. ¡Dale play al vídeo y descubre cómo serían en la casa!

Nagore Robles: el hada madrina de 'Uno de GH'

La jornada tuvo madrina de lujo: Nagore Robles, quien será la presentadora de 'Uno de GH', fue la gran figura de la jornada, ofreciendo apoyo a los aspirantes. También acudieron Miguel Frigenti, colaborador habitual y exconcursante, Ruvens y Maica Benedicto, participantes de GH19, y Violeta y Edi, pareja que nació dentro de la casa. Todos ellos compartieron con el público la emoción de revivir lo que significa pasar por esta experiencia única.

La cuenta atrás para 'GH20' ya está en marcha y, con perfiles tan diversos como los de Lucía, Djota y Laura. Ahora solo falta descubrir quiénes serán los elegidos para entrar en la casa más famosa de la televisión. ¡Dale play al vídeo y conoce a los aspirantes a concursantes!