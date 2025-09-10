Nagore, en el casting de 'GH' en Madrid: "No puedo dar consejos porque aún no sé por qué me eligieron a mí"

Hablamos con la presentadora del formato que mostrará el camino para elegir a un concursante del reality de convivencia

Esta mañana se realizó el casting en Madrid para buscar a los concursantes de 'GH20'

Hace dieciséis años, Nagore Robles quedó elegida en un casting del que participaron 60 mil personas, para concursar en 'Gran Hermano'. La hazaña se vino abajo muy pronto, porque fue la primera expulsada de la casa, pero eso no solo no mermó su fama sino que la catapultó. Hoy es una de las presentadoras y colaboradoras más queridas de la pantalla y vuelve a ponerse al frente de un formato con 'Uno de GH20', una especie de precuela de 'Gran Hermano', en la que podremos ver a un grupo de candidatos competir por convertirse en concursante de la vigésima edición del histórico reality de convivencia.

Desde aquel casting que marcó su vida hasta ahora, Nagore ha pasado por un gran crecimiento profesional. Sin embargo, no tiene una respuesta que defina qué vieron en ella para elegirla como concursante. Y como no la tiene, no ha podido aconsejar a los aspirantes que se agolparon hoy en el Teatro Príncipe Pío CaixaBank de Madrid para pujar por un lugar en 'GH20'.

"No sé si podré acompañar y dar muchos consejos porque yo todavía no sé por qué me cogieron", dijo entre risas ante nuestras cámaras. Mientras tanto, una fila de participantes hervía de nervios y entusiasmo, mientras las cámaras de la producción registraban todos sus movimientos, los espontáneos de la espera y los ensayados y calculados para agradar, de la audición propiamente dicha.

No dio consejos pero sí apeló a la experiencia. "De 'Uno de GH20' va a salir un concursante. Pero nunca se sabe de esos aspirantes, qué puede ocurrir", dijo, tras recordar que ella misma fue expulsada muy rápido y hoy está aquí siendo presentadora.

Dale Play para escuchar cómo vive Nagore la previa del estreno de 'Uno de GH20', un show original y nunca visto que promete atrapar a la audiencia desde el minuto uno.