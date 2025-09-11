Víctor, defensor de Noel Bayarri en plató, se vuelca en su alegato de defensa: "Está hecho para esto"

El amigo y defensor de Noel Bayarri en plató resalta su evolución y pide a la audiencia que le salve de la expulsión de esta noche

"Aporta energía positiva y buen rollo", afirma su defensor antes de que la audiencia decida su futuro en 'Supervivientes All Stars'

Compartir







La aventura de Noel Bayarri en 'Supervivientes All Stars' vive sus horas más críticas. El canario, que esta semana se enfrenta a la expulsión junto a Kike Calleja y Fani Carbajo, ha sido uno de los grandes protagonistas de la gala del martes en 'Tierra de nadie'.

De nominado a señalado

El pasado jueves, Noel se convirtió en uno de los primeros nominados de la edición junto a Fani, Kike y Gloria Camila. Sin embargo, la audiencia decidió salvar a Gloria en la última gala, dejando al resto de concursantes a las puertas de la expulsión de esta noche.

En su alegato, Noel optó por defender su papel en el concurso y mostrarse positivo, pero lo cierto es que el momento se vio ensombrecido por las palabras de Kike Calleja, que utilizó sus quince segundos para acusarle de haberse metido con su físico y su edad. Una afirmación que desembocó en un fuerte cruce entre ambos frente a Jorge Javier Vázquez.

Una defensa clave desde plató

Ante este escenario, la figura de su defensor en plató cobra más importancia que nunca. Víctor, amigo de Noel, hizo su alegato de defensa y en exclusiva para esta web. Para él, su amigo no es el mismo concursante de hace diez años: "Está preparado, ha vivido experiencias extremas, se conoce a sí mismo y llega con la ilusión de demostrar que está hecho para esto".

Víctor también restó importancia a las críticas sobre su humor, señalando que Noel aporta "energía positiva, ilusión y buen rollo" a un grupo que necesita mantenerse fuerte en una de las ediciones más exigentes de la historia del formato.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El veredicto, esta noche

Con Gloria Camila ya a salvo, será la audiencia la que decida qué ocurre con Noel. ¿Pesará más su rendimiento en las pruebas y su actitud positiva, o las polémicas con Kike terminarán pasándole factura? Descubre en el vídeo la defensa completa de Víctor a Noel, dale play.