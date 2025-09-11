Raquel Abad, mujer de Kike Calleja, cuenta cómo lleva su ausencia: "Llena tanto la casa que cuando no está..."

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ se sincera sobre la ausencia de su marido mientras él lucha por quedarse en Honduras

"Llena tanto la casa que cuando no está parece que faltan 100 personas", nos cuenta Raquel, que pide a la audiencia que le salve, ¡dale play!

La primera semana de 'Supervivientes All Stars' ya ha dejado sus primeras tensiones. Entre ellas, la nominación de Kike Calleja, que se enfrenta a la decisión del público cuando todavía no ha tenido tiempo de mostrar todo lo que lleva dentro. Una situación que no solo inquieta al periodista, también a su mujer, Raquel Abad.

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha confesado, en exclusiva para esta web, que los primeros días de ausencia de su marido han sido especialmente duros: "El hecho de que no esté Kike en casa parece que faltan 100 personas", reconoce. Una manera gráfica de explicar el vacío que se respira en su hogar mientras él lucha en los Cayos Cochinos. Dale play y no te pierdas sus bonitas palabras.

La nominación más temprana

El pasado jueves, Fani Carbajo, Kike Calleja, Gloria Camila y Noel Bayarri se convirtieron en los primeros nominados de 'Supervivientes All Stars'. Este martes, durante la gala de Tierra de nadie, todos ellos dispusieron de quince segundos para convencer a la audiencia de que deben ser salvados, siendo Gloria Camila la primera salvada de la edición.

Raquel, que conoce de cerca lo que supone un reality, teme que la nominación de su marido haya sido "al blanco fácil", pero confía en que el público premie la constancia de Kike: "Es un All Stars de segundas oportunidades", asegura, convencida de que todavía tiene mucho que demostrar.

El alegato de Kike y la bronca con Noel

Cuando le llegó el turno, el periodista no dudó en reivindicarse y señalar a uno de sus rivales: "Me quiero quedar porque estoy muy fuerte. Creo que he sorprendido gratamente a mis compañeros. Estoy nominado porque hay personas como Noel que me han faltado el respeto por mi físico y mi edad. Por eso quiero seguir, puedo dar mucho y quiero llegar a la final".

Sus palabras provocaron un intenso debate. Miri decidió posicionarse en su contra: "Con Kike me llevo genial, pero no me ha gustado que utilice su alegato para ensuciar el nombre de Noel". Entonces estalló la tensión: "Yo no he insultado a nadie, tú solamente te muestras como eres", replicaba Kike. "Eres un mentiroso, esa es la realidad. ¡Mientes!", respondía Noel. Un enfrentamiento que obligó a Jorge Javier Vázquez a intervenir con una frase que lo resumía todo: "Interesante disputa: músculos versus corazón".

Un amor a prueba de distancia

Kike Calleja y Raquel Abad, que se casaron en 2022 tras cuatro años de relación, afrontan ahora una nueva prueba de fuego: la distancia. No es la primera vez que viven la experiencia de 'Supervivientes', pero sí la más exigente, con un concurso repleto de veteranos dispuestos a darlo todo.

Su historia, marcada por viajes, complicidad y una boda de ensueño en El Escorial, se enfrenta ahora al reto más salvaje de la televisión. Y mientras Kike trata de hacerse un hueco en la aventura, Raquel confía en que el público le dé esa segunda oportunidad para seguir luchando en Honduras. Dale Play y no te pierdas su defensa.