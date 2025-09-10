Chema, primo de Gloria Camila, alaba las virtudes de la concursante: "Aún queda mucho por ver"

El primo de Gloria Camila habla en el plató de 'Supervivientes All Stars'

La reacción de los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025' al conocer el primer salvado de la nominación: así queda la lista definitiva

La primera salvación de 'Supervivientes All Stars' y de la noche ya tiene nombre: Gloria Camila. La concursante ha recibido el apoyo mayoritario del público y consigue así esquivar la expulsión, asegurándose al menos una semana más en Honduras.

La tensión fue máxima hasta el último momento, con los nominados pendientes del veredicto. Finalmente, Gloria Camila celebró su continuidad en la aventura, mientras sus compañeros siguen en la cuerda floja a la espera de la decisión definitiva. Cabe recordar que Gloria Camila había sido nominada de manera directa por Alejandro Albalá, líder de la semana, lo que aumentaba la presión sobre ella en esta primera ronda de nominaciones.

Antes de comenzar la gala y en exclusiva para esta web, su primo Chema salió en su defensa con un alegato en el que destacó la autenticidad, fortaleza y capacidad de superación de Gloria dentro de la convivencia. Convencido de que esas cualidades son las que conquistan al público, pidió el apoyo de la audiencia para que continuara en la aventura.

Emocionada tras ser salvada, Gloria Camila dio las gracias a toda España por su apoyo y recordó lo mucho que ama a su familia y a su chico, dedicándoles este primer triunfo en los Cayos Cochinos. Tras su salvación, continúan nominados Fani Carbajo, Kike Calleja y Noel Bayarri, y será uno de ellos quien se convierta el próximo jueves en el primer expulsado de la edición.

Los colaboradores, sobre la nominación directa de Alejandro Albalá a Gloria Camila: "Entiendo que se enfadara"

En exclusiva para esta web, Carmen Borrego, Suso Álvarez, Carmen Alcayde, Anita Williams y Borja González han analizado la polémica nominación de Alejandro Albalá. Los colaboradores valoran si fue un gesto pensado para ganar ventaja en el concurso o si, por el contrario, pesó más la historia personal entre él y Gloria Camila.