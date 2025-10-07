Sergio Ojer visita la casita y conoce más a fondo a los aspirantes de 'Uno de GH20'

Sergio Ojer ha visitado la casita de 'Uno de GH20' para conocer más a los aspirantes y hablar con ellos más profundamente, con los que también jugaba y se divertía.

Una de las preguntas que les lanzaba el colaborador mientras tenían una conversación en el jardín era la de, les expulsaran en este momento, "¿te llevarías de aquí un amigo fiel?"

"Esa pregunta, mira qué casualidad, todas las noches estoy preguntando a Dios: 'Si salgo de aquí, ¿sería amigo de alguna? Y todavía yo no lo sé porque, aunque fuera una misión me dieron la espalda, en cuestión de segundos todos me fueron a atacar a mí, me quiero proteger porque quiero estar preparado para cualquier situación", respondía Joon.

Joon, sobre sus compañeros: "Me da miedo encariñarme con ellos"

Algo que hacía reaccionar a Sergio: "¿No crees que te pones la tirita antes de te hagan la herida? Entiendo lo que dices, pero me da pena que no te permitas sentir y vivir, que te prives de sentir y experimentar". Y el aspirante quería decir algo más: "Es que me da miedo encariñarme con ellos ahora. Yo estoy bien así, yo estoy experimentando a mi manera, esa es mi forma de ser, yo estoy siendo yo".

