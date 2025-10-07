Laura Ceballo 07 OCT 2025 - 17:04h.

Jose se ha abierto con algunos compañeros acerca de su "coqueteo" con el concursante francés

Los días pasan en la casita de 'Uno de GH20' y sus habitantes, todos ellos aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20', cada vez se conocen mejor y comparten más momentos juntos. Con el paso de los días van ganando confianza y, por consiguiente, los lazos se van estrechando.

La madrugada de este lunes, y tras haberse celebrado la tercera gala del reality exclusivo de Mediaset Infinity, José comentaba todo lo ocurrido con tres de sus compañeros en la cocina. El participante se sinceraba con Nora, Cristian y la recién llegada, Daniela.

Durante su conversación, salía inevitablemente el nombre de Anthony. Ambos concursantes parecen tener cierta química y hay quienes ya hablan de "una posible carpeta", pero José no está dispuesto a forzar nada: "A mí lo que me agobia un poco, sinceramente, es que todo el mundo incite a una historia de amor. Él y yo nos vemos como obligados a conocernos".

José se sincera con Nora, Cristian y Daniela

Eso sí, no ha dudado en reconocer que le gusta el concursante francés: "Los tíos por dentro, me gustan así, la verdad. Cariñoso, atento...", decía. Mientras, Nora y Cristian comentaban lo "guay" que es el coqueteo que mantienen y lo mucho que "pegan" en el fondo.

"Me saca once años, pero a mí me da igual, a mí me encanta", confesaba José. "No cierro la puerta a seguir conociéndole, porque le veo buena persona. Me parece mono, obviamente. Sale de la ducha sin camiseta y yo me vuelvo loca, tengo ojos", se abría finalmete con sus compañeros.

