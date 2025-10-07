El exgranhermano recuerda los momentos más complicados de sus inicios en ‘GH DÚO’: “Lo que vives aquí es único”

Lo sucedido en la Gala 3 y los consejos de Teresa Colomina, la directora de casting de ‘Uno de GH20’ han afectado muchísimo a Noa quién estaba deseando abandonar el casting y regresar a su vida normal “Me quiero ir”. Óscar Landa le ha pedido cinco minutos para conocerla mejor e intentar convencerla de que lo que estaba viviendo “es único” y que no puede tirar la toalla.

Al saludarse dentro de la Casita de ‘Uno de GH20’, el casting en directo de ‘Gran Hermano 20’, Noa, entre lágrimas, le ha mostrado la exgranhermano, Óscar Landa su deseo de marcharse. Él le ha pedido que le diera cinco minutos para hablar “Lo único que quieren es conocerte”.

Sentados en el sofá del salón, Noa le ha mostrado su dolor por lo sucedido en la Gala 3 y le ha dicho que no lo soportaba más. Muy tranquilo y cariñoso con ella, Óscar le ha pedido que se diera un poco más de tiempo “Date tiempo, los inicios nunca son fáciles… Es cierto que a veces, la experiencia es dura, pero luego es muy gratificante… Esto no es ‘Gran Hermano’ es un casting y te están intentado ayudar”.

“Hay momentos muy buenos y momentos muy malos, pero vale la pena vivir la experiencia”, ha asegurado Landa intentado que Noa equilibrara los dos lados de la balanza y advirtiéndola que las cosas poco a poco van cambiando “La experiencia te va ayudando, pero aquí venís a disfrutar… Lo que vives aquí es único, nunca vas a volver a vivir con estos compañeros…”.

Ella no se sentía con ganas de jugar ni de mostrar una personalidad de ella que no sea la realidad, pero sí le ha aceptado el consejo de “Olvídalo y a dormir, mañana será otro día”, antes de decidir si continua o no el casting de ‘Gran Hermano 20’.

Noa y Jana, muy afectadas por los consejos de la directora de casting

Amparo ha aprovechado la visita de Óscar Landa y se ha desahogado con él “Para mí no todo vale en la vida”, la aspirante también estaba muy tocada tras todo lo sucedido en la Gala 3.

