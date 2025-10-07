La convivencia en ‘Uno de GH20’ ya ha comenzado y los colaboradores del programa —Miguel Frigenti, Sergio Ojer, Maica Benedicto y Óscar Landa— tienen claro qué perfil conquistará al público

Maica Benedicto hace balance de su paso por la casita de 'Uno de GH20' y opina sobre Cristian: "Estuvo muy pendiente"

La convivencia en ‘Uno de GH20’ ya ha arrancado y la primera semana en la casita está sirviendo para perfilar alianzas, mostrar estrategias… y despertar los primeros favoritismos entre la audiencia. Porque, por primera vez, no es la organización quien elige a los concursantes oficiales de ‘Gran Hermano’, sino el público, que este año tiene el poder de decidir quién se convierte en el primer participante de la edición número 20 del reality.

Mientras los aspirantes conviven bajo la atenta mirada de las cámaras 24 horas y afrontan dinámicas que ya están dando de qué hablar, en el plató del programa analizamos cada paso, cada gesto, cada frase. Y claro… llegó el momento de ponerse en la piel de los protagonistas.

¿Qué le pedimos nosotros —como espectadores— a un concursante de ‘Gran Hermano’? ¿Qué debe tener para engancharnos desde el primer minuto? En esta nueva etapa del formato, donde el casting se juega también en las redes sociales y la conexión con el público empieza mucho antes de cruzar la puerta de la casa, la autenticidad, el juego y la capacidad de emocionar parecen más determinantes que nunca.

Por eso, en exclusiva para esta web, lanzamos la pregunta directamente a algunos de los colaboradores más influyentes del universo 'GH': Miguel Frigenti, Sergio Ojer, Maica Benedicto y Óscar Landa. Cuatro voces con experiencia en realities, opiniones fuertes y visiones muy distintas de lo que significa "enganchar al público".

Cada uno respondió desde su propia perspectiva, dejando ver qué tipo de concursantes creen que triunfarán esta temporada: los que se muestran sin filtros, los que no temen generar debate o los que consiguen que la audiencia se emocione con ellos. Sus respuestas revelan, además, cómo ha cambiado la forma de vivir 'Gran Hermano': ahora ya no basta con ser natural, hay que saber jugar, conectar y mantenerse en el foco sin perder la esencia.

En un plató donde cada gesto se analiza al milímetro, los colaboradores dejaron claro que esta edición no perdonará la indiferencia. Y que en el 'GH' más interactivo de la historia, el verdadero desafío será encontrar el equilibrio entre ser uno mismo y saber qué espera el público de ti. Dale al play y descubre qué le piden los colaboradores de ‘Uno de GH 20’ a los aspirantes para conquistar a la audiencia.

