En pleno análisis de la convivencia en 'Uno de GH20', los colaboradores fantasearon en exclusiva con su papel dentro de la casa

Del gracioso viral al estratega sin filtro: así se imaginan los expertos si fueran aspirantes a 'Uno de GH20', ¡dale play!

La convivencia en 'Uno de GH20 ' ya ha arrancado y la primera semana en la casa —ubicada en las instalaciones de Mediaset España— están sirviendo para perfilar alianzas, mostrar estrategias… y despertar los primeros favoritismos entre la audiencia. Porque, por primera vez, no es la organización quien elige a los concursantes oficiales de 'Gran Hermano', sino el público, que será clave para decidir el primer concursante de la edición número 20 del reality más icónico de nuestra televisión.

Mientras los aspirantes conviven bajo la atenta mirada de las cámaras 24 horas y afrontan dinámicas que ya están dando de qué hablar, en el plató del programa analizamos cada paso, cada gesto, cada frase. Y claro… llegó el momento de ponerse en la piel de los protagonistas. ¿Cómo serían nuestros colaboradores si estuvieran en la casita de 'Uno de GH20'?

Del plató a la casita de 'Uno de GH20': así les gustaría que les recordaran

Nos colamos en el plató de 'Uno de GH20' para descubrir cómo serian los expertos en este nuevo reality. Porque sí, muchos de ellos son fans del formato, lo conocen al detalle, han vivido decenas de ediciones e incluso han participado… pero imaginarse dentro de la casita, siendo un casting en directo, es otra historia. Sergio Ojer, Maica Benedicto, Miguel Frigenti y Óscar Landa no se cortaron a la hora de describir cómo creen que sería su paso por la casita. Algunos lo tienen clarísimo, como si llevaran años ensayando su curva de la vida. Otros lo enfocaron con más emoción, e incluso hubo quien compartió una confidencia que dejó a todos con la boca abierta: uno de ellos ya pasó parte del proceso de selección de una edición anterior de GH… y estuvo a punto de entrar.

También hubo reflexiones sobre lo que significa exponerse públicamente, qué buscan hoy los espectadores, qué tipo de perfiles funcionan mejor, y sobre todo, qué huella dejaría cada uno si estuvieran realmente participando en este casting histórico.

Humor, estrategia, autenticidad, emoción, juego… Cada uno sacó su carta de presentación imaginaria. Pero claro, esto no es más que un "y si…", porque ahora son los verdaderos aspirantes los que se lo están jugando todo para entrar en GH20.

Así que ahora te toca a ti responder: ¿Quién de ellos te gustaría ver en la casita? ¿Y quién acabaría ganándose al público desde el minuto uno? Dale play y disfruta del momentazo completo. Porque cuando se trata de 'Gran Hermano', todos llevamos dentro un pequeño estratega.

Nagore Robles imagina cómo sería hoy si fuese concursante de GH: "Sería la dominante, las cosas como son"

En exclusiva para esta web, Nagore Robles, presentadora de 'Uno de GH 20' se somete a nuestro test y revela qué haría si volviera a entrar en la casa de 'GH' más de una década después. Las respuestas no dejan lugar a dudas: Nagore Robles sigue siendo la misma persona directa y sin filtros que la que participó de 'Gran Hermano'.

Cuando le preguntamos qué rol adoptaría si ingresara hoy en la casa, su contestación es tan rotunda como esperábamos: "La dominante, las cosas como son, sigo siendo muy mandona". Una sinceridad que se extiende a sus preferencias dentro de la casa. Si tuviera que elegir qué objeto llevarse, lo tiene clarísimo: "No llevaría una radio, hay mucha gente que es como una radio que nunca se apaga, tanto ruido no". ¡Dale play al vídeo y descubre todas sus declaraciones!