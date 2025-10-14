Ruvens y Lucía Rolek, ¿De qué lado estás en su guerra mediática? ¡Vota!

¡Vota en la encuesta!

Durante la gala de 'Uno de GH20' que se emitió en Mediaset Infinity el pasado lunes por a noche, Lucía Rolek y Ruvens protagonizaban un tenso enfrentamiento que comenzaba con Lucía, estrenándose como colaboradora, confesando que le parecía ''super desagradable'' que alguien le gritase, refiriéndose a Ruvens.

Tras sus palabras, Ruvens se daba por aludido y respondía a la exconcursante de 'Gran Hermano': "A mí verte a ti más". Esto ha generado una gran bronca que provocaba que ambos se enzarzasen en un gran enfrentamiento y haya creado un gran debate:

¿De qué lado estás en la guerra mediática entre Lucía Rolek y Ruvens? ¡Vota!

Así se vivió el enfrentamiento entre Lucía Rolek y Ruvens en la gala