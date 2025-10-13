El toque de atención de Anabel Pantoja a Ruvens en 'Uno de GH20' tras su tenso enfrentamiento con Lucía Rolek: "Tienes que relajarte"
Los que fueran compañeros en la pasada edición de 'Gran Hermano' se han enzarzado entre reproches y zascas: "¡Estás aquí por mí!"
Lucía Rolek y Ruvens han protagonizado un tenso enfrentamiento durante la gala de 'Uno de GH20' emitida este lunes en Mediaset Infinity. Todo ha comenzado con una Lucía que, en su primer día como colaboradora del reality presentado por Nagore Robles, ha confesado que "no es plato de buen gusto venir con ilusión y que una persona se me ponga a gritar. Me ha parecido súper desagradable".
Pues bien, la exconcursante de 'GH DÚO' se refería a Ruvens, que al darse por aludido se ha mostrado tajante: "A mí verte a ti más". Esto ha generado una gran bronca que ha provocado que Anabel Pantoja le de un toque de atención a Ruvens, debido a sus sucesivos zascas hacia la que fuera su compañera de reality.
Lucía, muy molesta, le ha intentado hacer entender al cineasta que tiene el mismo derecho que él a estar en el plató y Ruvens le ha lanzado unas directas palabras: "Tú estás aquí porque estoy yo aquí. ¿Quién eres?". El cruce de palabras ha sido cada vez más acalorado, con una Lucía levantándose de su asiento y señalando lo siguiente: "¿Sabes por qué se te critica a ti? Porque eres una mala persona. Prefiero maquillarme a ser mala persona", lo que ha provocado que Ruvens le dijera que no se acuerda nadie de ella y confiese que su "hermana le pone a parir".
"Tu ego pesa más que tus logros", ha dicho Lucía. "Lo que no pesa más es tu cerebro", ha subrayado, por su parte, Ruvens, encendiéndose cada vez más. Nagore Robles ha tenido que parar la tensa discusión, asegurando que una cosa es que discutan y otra que se "falten al respeto": "Si estáis aquí es porque habéis sido grandes hermanos de 'GH'".
El toque de atención de Anabel Pantoja a Ruvens
En ese momento, Anabel Pantoja ha tachado la actitud que acababa de tener Ruvens como algo "feo", poniéndole de ejemplo cuando este apareció por primera vez en 'Gran Hermano': "Yo tampoco te conocía, no sabía quién eras. Tienes que relajarte un poco".
Ruvens ha vuelto a sacar que Lucía ha estado criticándole por redes de manera continua cuando ambos acabaron su aventura en el reality, algo que le cuesta olvidar. "Pensé que no había nadie tan obsesionada conmigo como yo, pero estás tú", ha indicado Lucía, desvelando que antes de que el programa comenzase este lunes, "le han tenido que llevar (a Ruvens) a otra habitación de donde yo estaba porque no podía estar en la misma sala que yo".