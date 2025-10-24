La exgranhermana les explica los motivos que le llevaron a ganarse la etiqueta de ‘tóxica’ durante su participación en ‘Gran Hermano 19’

Nerea, de 'Gran Hermano 19', revela en qué quedó su relación con Adrián Creus en su visita a la casita: "Teníamos buena conexión"

Durante su visita a la Casita de ‘Uno de GH20’, Nerea de ‘Gran Hermano 19’ además, de contarles en qué punto está su relación con Adrián Creus, se ha sincerado con los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20 ‘ y les ha hablado de las críticas que recibió por ser natural “Me decían que era tóxica”.

La exgranhermana se ha sentido muy cómoda con los aspirantes a concursantes de ‘GH20’ y no ha tenido ningún problema en responder a todas sus preguntas y darles algunos consejos que para ella fueron claves dentro de la casa de Guadalix. Nerea les ha confesado que ella se olvidó por completo de las cámaras y que fue natural al 100% “Si me tenía que enfadar, me enfada, si tenía que gritar, gritaba…”.

Jana ha querido saber si había algo de su paso por ‘Gran Hermano 19’ de lo que se arrepentía y ella ha tenido claro que no. Incluso, les ha contado que, debido a sus berrinches y enfados, al salir la tacharon de tóxica, pero ella no cree que lo sea: “No me considero tóxica”.

No estaba segura de que todos hubieran visto su paso por el concurso y les ha contado que ella entró con su expareja, una persona que durante la relación le hizo desconfiar y que eso provocó su actitud, pero que ella si no le dan motivos, no se comporta de esa manera: “Hay una relación de cuatro años detrás, no sabes por qué me comportó así…”.

Nerea, sobre sus amigos de ‘GH’: “Con Violeta me llevó muy bien”

Gustavo ha querido saber si había sacado algún amigo de su paso por el concurso y Nerea le ha asegurado que sí, que fuera las cosas se viven de otra forma y que tiene muy buena relación con Violeta y Adrián: “Fuera los malos rollos se pueden hablar y no estás compitiendo”.