El aspirante a concursante de ‘Uno de GH20’ lanza un contundente mensaje a la gente que le ha apoyado para seguir en el casting

Daniella estalla de alegría al reencontrarse con su madre y su abuela en el plató de ‘Uno de GH20’

“Por un momento he pensado que me iba”, ha asegurado La Jose feliz y eufórica al regresar a la Casita de ‘Uno de GH20’. El aspirante a concursante de ‘Gran Hermano 20’ ha sentido la marcha de Nora, pero no podía contener su alegría y vivir a tope lo que él mismo ha calificado de: “Renacer”.

Tras sentirse querido por la audiencia y poner un pie en el jardín de la Casita de ‘Uno de GH20’, La Jose ha mirado a cámara y se ha venido muy arriba: “Mi casa de muñecas, esta es mi casa. No te vas a arrepentir de haberme votado, te voy a entretener, vas a llorar, vas a reír, vas a sentir… Me desnudo”.

La Jose estaba feliz, pero sus grandes apoyos en la casa también lo estaban. Jana, Gustavo y Cristian no han dudado en abrazarle y demostrarle la felicidad que sentían al verle de nuevo en la casa.

La emoción que sentía La Jose no ha hecho que se olvidara de su amiga Nora, la expulsada en la Gala 8 de ‘Uno de GH20’ a quién ha querido mandarle un mensaje muy concreto: “Nora, bebé, espero que…” Dale al PLAY y descubre cómo ha sido el momento.

Cada vez queda menos para conocer quién de los aspirantes de la casita cerrará esta puerta para entrar en la del reality más ansiado de la televisión, y ese es 'Gran Hermano 20'. Poco a poco algunos concursantes consiguen su asiento en el sofá, sin embargo, otros son expulsados del casting. Bea Retamal, exconcursante de 'Gran Hermano', ha tenido una misión muy especial y es que a través de una manta ha hecho un truco de magia que ha traído al plató a la nueva aspirante de 'Uno de GH20': "Abracadabra pata de cabra, que aparezca la nueva concursante".

