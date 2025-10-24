Laura Ceballo 24 OCT 2025 - 14:00h.

Este viernes, a las 21:00 horas, Bea Retamal entrará en la casita de 'Uno de GH20' para convivir con todos los aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20'. Lo hará durante la fiesta y para pasar con ellos unos días, en los que se conocerán y llevarán a cabo diferentes actividades que traerán consigo momentos de lo más divertidos.

Horas antes de su entrada, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha lanzado un enigmático mensaje a través de redes sociales. Y es que Bea ha decidido comprar un detalle a cada uno de los aspirantes. Eso sí, no será para todos el mismo.

Ha sido en una story en Instagram donde Bea ha contado qué es lo que está haciendo antes de entrar en 'Uno de GH20': "Mi situación actual es de miedo. Voy a hacerme las uñitas de los pies, que casi se me olvida con tanta cosa", ha comenzado.

Una máscara de payaso

"Y acabo de ir al 'chini' a comprarle un regalito a todos los aspirantes, uno a cada uno, y slo os diré que entre los regalos hay una máscara de payaso. Quien entiende, entiende, ¡guau!", ha asegurado. Pero, ¿para quién será esa máscara? ¿Nos lo hará saber nada más pisar la casita? ¿O será con la convivencia cuando todos descubramos a quién se refiere?

Esta noche, a partir de las 21:00 horas, Bea Retamal entra en la casita de 'Uno de GH20' y lo podrás ver a través de Mediaset Infinity. ¡No te pierdas su entrada y la reacción de los concursantes a sus regalos!

'Uno de GH20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de los resúmenes diarios con los mejores momentos de lunes a viernes y las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: