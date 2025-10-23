Además de contarles su experiencia y darles algunos consejos, Nerea confiesa a los aspirantes en qué punto se encuentra su relación con Adrián Creus

El motivo por el que Lucía Parreño, de 'Gran Hermano 15', no puede acudir a 'Uno de GH20': "Me ha sido imposible"

Compartir







Nerea Minguela, concursante de 'Gran Hermano 19', llega a la casita de 'Uno de GH20' para conocer personalmente a los aspirantes ante la recta final del casting y contarles cómo fue su experiencia personal en el reality.

Para ello, aprovechando el buen día en Madrid, deciden trasladarse hasta la terraza, lugar en el que han compartido una agradable conversación en la que la exconcursante se ha sincerado, entre otras cosas, sobre su relación actual con Adrián Creus pues hace unos meses el exconcursante confirmaba que estaban juntos en el podcast de 'En todas las salsas'.

Nerea recuerda su conflicto con Violeta Crespo

Lo primero que la madrileña les cuenta a los candidatos es que ni ella misma se esperaba entrar en el reality pues hizo el casting sin tener ninguna esperanza. Tanto es así que su video de presentación se lo grabó espontáneamente su madre mientras se encontraban en una boda. Sin embargo, conforme iba pasando las fases se daba cuenta que era probable que entrara en la casa de Guadalix.

No obstante, hay algo que se esperaba aún menos y eso es "el percal" con el que se encontraría nada más entrar en el concurso. Y es que la exgranhermana entró junto a su novio Luis, con quien mantenía "una relación super tóxica". Allí se topó con una de sus mejores amigas del pasado, Violeta Crespo, con quien cortó relación porque se acostó con el chico que le gustaba a ella.

Finalmente, la concursante que visitó la casita junto a su actual pareja Edi Insua y ella consiguieron arreglar sus diferencias y olvidar: "Se quedó ahí, el pasado es pasado. Todo el mundo maduramos. Me quedo con la amistad que tengo con ella y ya está".

¿En qué punto se encuentran Nerea y Adrián Creus?

Tampoco se podía imaginar que podría llegar a tener algo con una persona con un compañero con el que mantenía una amistad muy especial: Adrián Creus. Pero, ¿en qué quedó su historia? Esa es la pregunta que le lanza Daniella. "Hubo algo pero ya nada. Ahora, a día de hoy, no hay nada. Yo quiero estar tranquila", confiesa.

Y es que, según asegura, ella no sintió ninguna atracción por él durante el reality pues se empezó a fijar en él cuando salió fuera: "Teníamos muy buena conexión, pero nada. De hecho, como había entrado con novio, y yo cuando tengo novio, tengo novio y ya está". Por eso, al finalizar su experiencia conoció un poco más en profundidad a Adrián, pero todo quedó en 'agua de borrajas'.

La casita de 'Uno de GH20'... ¡24 horas!

Si eres un fiel seguidor de 'Uno de GH20', no te puedes perder nada de lo que sucede dentro de la casita: Aquí te dejamos las dos señales en directo de las que puedes disfrutar en la plataforma de Mediaset Infinity: