¡Las primeras palabras de los solteros a poco de comenzar 'La isla de las tentaciones'!: "La experiencia más heavy de mi vida"

"¿Tú crees que me lo he pasado bien?": Las primeras palabras de las protagonistas de 'La isla de las tentaciones' al irrumpir en el plató de 'SV All Stars'

Compartir







'La isla de las tentaciones 9' ya está a la vuelta de la esquina, con una triple entrega semanal que nos va a tener pegados al televisor desde el primer minuto desde este mismo lunes, a las 21.45 horas. "La temporada más delirante", como bien ha dicho Sandra Barneda este domingo en el debate final de 'Supervivientes All Stars' junto a los chicos, que han podido decir sus primeras palabras en el plató del reality de Telecinco.

Tensión, lágrimas, desencuentros... y sobre todo, la reacción de las chicas a las primeras imágenes de sus novios. Un momento que no va a dejar indiferente a nadie y que no te puedes perder, a partir de este lunes, a las 21.45 horas, en Telecinco. ¡El paraíso del amor ya tiene todo preparado para dar su pistoletazo de salida!

Las primeras palabras de los solteros

Los chicos han estado en el plató de 'Supervivientes All Stars' durante el debate final presentado por Sandra Barneda y han dicho sus primeras palabras antes de que comience 'La isla de las tentaciones'. "Surrealista" o "es la experiencia más heavy de mi vida" han sido algunas de las confesiones que nos han dejado los cinco chicos, ante la pregunta de Sandra Barneda.