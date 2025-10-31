Compartir







La final de 'Supervivientes All Stars 2025' está repleta de momentazos y emociones, pero no solo por los protagonistas de la noche. Cuando Jorge Javier estaba dando paso a un vídeo que mostraba cómo estaban viviendo las últimas horas los supervivientes en Honduras, una luz roja acompañada de una alarma ensordecedora invade el lugar: "¡¿Pero qué está pasando?! Esto solo puede significar una cosa: el próximo lunes a las 21:45 horas arranca 'La isla de las tentaciones' en Telecinco".

Las puertas del plató se abren para recibir a las cinco chicas de la nueva temporada de 'La isla de las tentaciones', quienes desfilan en su encuentro con el presentador.

Estas son las primeras palabras de las chicas

Nerviosas, Claudia es la primera en hablar asegurando no saber en dónde se ha metido. De momento, puede contar poco sobre la edición pero no duda en lanzar una pregunta a Jorge Javier Vázquez: "¿Tú crees que me lo he pasado bien?". "Yo creo que no querías irte de allí", confiesa el presentador. Sandra, por su parte, afirma haberlo pasado bien, mal y regular, pero sin lugar a dudas volvería a repetirlo, asegura.

Mientras conversa con ellas, Jorge Javier se da cuenta que Almudena le resulta familiar: "Eres una mezcla de Esther Cañadas y Sara Carbonero". Ante su sorpresa, el presentador le pregunta por qué ha querido poner a prueba su amor si lleva 11 años con su pareja. "Por la dependencia que tengo hacia él y para demostrar que existen amores como los de antes", le contesta.

La reacción de Jorge Javier al avance de 'LIDLT'

Las caras de las protagonistas al revivir con el avance su experiencia en República Dominicana son un poema, pero la de Jorge Javier Vázquez no se queda corta. Tras anunciar que, en esta ocasión, tienes una cita triple con el programa los lunes, los martes y los miércoles, confiesa cuál es su más sincera opinión: "No he podido despejar los ojos de la televisión. La de ipads que deben estar reponiendo continuamente en 'La isla'".