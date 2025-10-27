Podrás disfrutar de tres entregas semanales en Telecinco, además del debate en Mediaset Infinity

'El Debate de las Tentaciones', en abierto y en exclusiva en Mediaset Infinity a partir del 14 de noviembre

Compartir







Con Sandra Barneda al frente, la novena edición del formato producido en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), ofrecerá a partir del próximo lunes 3 de noviembre en Telecinco y Mediaset Infinity la dura pugna de sus protagonistas frente al ‘despertar de la tentación’, que desatará una auténtica explosión de sentimientos y una toma de decisiones al límite que les servirá para conocerse mejor y sobre todo para confirmar si estaban en lo cierto respecto a la fortaleza de su amor.

Tres entregas semanales en Telecinco

Telecinco emitirá una triple entrega semanal que arrancará a las 21:45 horas: los lunes ofrecerá un programa con su duración habitual y los martes y los miércoles la narración de la experiencia continuará en la franja de access prime time.

'El Debate de las Tentaciones', en Mediaset Infinity

La narración en Telecinco de la intensa experiencia que vivirán las parejas se verá completada con ‘El Debate de las Tentaciones’, programa que Mediaset Infinity emitirá en exclusiva los viernes y que se verá en abierto para todos los usuarios de la plataforma de contenidos de Mediaset España. Conducido por Sandra Barneda, el espacio, que ofrecerá su primera entrega el viernes 14 de noviembre, ofrecerá a los seguidores del formato material inédito de la experiencia y avances exclusivos y contará con la participación de los grandes protagonistas de la edición y las valoraciones de un equipo de colaboradores.

'Rumbo a La Isla de las Tentaciones'

La plataforma, además, estrenará este martes 28 de octubre la segunda y última entrega de ‘Rumbo a La Isla de las Tentaciones’, programa que presentará en detalle a las cinco parejas de la novena edición, dará a conocer sus entornos familiares y mostrará los preparativos de su viaje y su llegada a República Dominicana. Por último, el espacio ofrecerá un avance de los momentos que marcarán la edición.

La cobertura digital de la edición contará también con los contenidos más destacados en video que ofrecerán Telecinco.es y las redes sociales del formato, que cuentan con más de 4 millones de seguidores.