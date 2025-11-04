La entrega de collares se revoluciona con la llegada de los tentadores VIP: ¿A quién le entregarán su collar?

Sandra Barneda tiene que poner calma entre las parejas en 'La isla de las tentaciones' durante su momento más tenso: “¡Por favor, un poco de respeto!”

Sandra Barneda detenía la ceremonia de entrega de collares para anunciar a las parejas algo importante: "Lamento deciros que no habéis visto todas sus cartas. La batalla está a punto de complicarse un poco más, adelante".

Es en ese momento en el que la tensión crecía y a asentaba en el lugar. Tres personas se acercaban lentamente al lugar hasta detenerse frente a ellos. "Si es más guapo en persona el chaval", afirma Nieves a la par que Claudia confirma: "La verdad que sí. No sé cuál de los dos es más guapo".

Tras lanzarse piropos mutuos, la presentadora les daba la bienvenida a los solteros VIP Gerard Arias, Érika Portillo y Albert Barranco. "Aunque sé que os conocen, yo creo que será mejor que os presentéis vosotros mismos", indica Sandra Barneda.

De esta manera, arrancaba el manchego: "Soy bombero y participante de 'La isla de las tentaciones 8'. El año pasado vine con mi pareja y la cosa no salió como yo esperaba y este año vengo totalmente a lo contrario, a conocer a una chica que me haga creer de nuevo en el amor. Creo que puede ser una de vosotras".

"Yo soy Érika, muchos de vosotros me conoceréis por mi paso por 'La isla de las tentaciones 8' y, como ya sabéis, el año pasado no me fue nada mal. Creo que este año me va a ir muchísimo mejor, ya vosotras lo veréis", advertía la sevillana.

Por último, llegaba el turno de Albert Barranco: "Llevo un año soltero y creo que es el momento perfecto para volver a enamorarme. He estado en varios realities, nunca en uno como este, pero creo que va a ser un buen reality para pasármelo muy bien. Me llaman el mosquito catalán porque allá donde voy, pico".

"Hay un silencio por primera vez en esta noche... Habéis logrado que todo el mundo se calle", apunta una sorprendida Sandra Barneda al darse cuenta de que esto incluye a Claudia. "Ahora me he quedado más tranquila al ver a Gerard y Barranco", confiesa la pareja de Gilbert.

Los collares de los tentadores VIP

Gerard es el primero en elegir cuál de las chicas le ha provocado nada más verla "un cosquilleo en la nuca" y esa es Claudia: "Me ha parecido guapísima cuando la he visto y me gustaría conocerla a ella". Ante la atenta mirada de su pareja, el soltero le coloca su collar mientras ella le saluda con dos besos.

"A mí me alegra que se lo hayas dado porque creo que puedes ser una buena tentación y a eso hemos venido, a tentarnos y a salir juntos. Yo quiero salir contigo, tú lo sabes", reacciona Gilbert. "Si está muy enamorada saldrá contigo y si no encontrará un nuevo amor", le responde Gerard.

El siguiente es Barranco, a quien le llama la atención de primeras Helena. "Si Claudia lleva collares, Helena ni te cuento. Es normal, si es que es la más guapa que hay. Sobre todo, cuídala", pide su pareja Rodri.

La última en elegir es Érika, quien siente una atracción a primera vista por Juanpi. Sandra, quien no quita ojo de su pareja, advierte: "Me parece muy guapa, la verdad. Me parece más guapa en persona, incluso. Va a ser una buena tentación y como estoy loca y mis celos son de película, ahí la tienes. Respétame. Cuidadito con la boca".

Los solteros hacen entrega de sus collares

Tal y como les indica Sandra Barneda, cada uno de los solteros debe entregar su collar de flores a la chica por la que hayan sentido algo especial en el tiempo que llevan en República Dominicana.

Sandra se hace con dos collares, aunque uno de ellos consigue hacer reaccionar a Juanpi: "Estaba claro. No paraba de mirarme y se han gustado mutuamente".

Helena, la chica con más collares, despierta las inseguridades de Rodri, aunque este no lo reconozca públicamente: "No tienen nada que hacer, estoy tranquilo. Aunque me ha fallado, espero que todo salga bien". Sin embargo, la alarma de la tentación hizo despertar a su pareja, quien le advierte: "También quiero que me demuestre él, no todo yo ahora, porfa".

Gilbert, al ver que Claudia también recibe dos collares, responde: "Normal, es la chica más guapa de España. A veces le pierden los modales pero merece mucho la pena"

Mientras, Nieves consigue uno de ellos, algo que extraña a Lorenzo: "Lo raro es que no lleve 20 collares en lo alto ya". Por último está Almudena, a quien ningún soltero le da un collar. Sin embargo, su pareja Darío tiene una explicación al respecto: "A ver qué soltero tiene huevos a romper una relación de 11 años. Es imposible, mi novia es imposible, lo siento". "No lo ha podido describir mejor"

Las solteras hacen entrega de sus collares

Llega el turno de las solteras, quienes le dan un collar a Juanpi. Algo que no sorprende a su pareja Sandra pues "se veían los dos babeando mutuamente en el vídeo". Darío también se hace con un collar, sin embargo este manda tranquilidad a Almudena al protagonizar un pequeño enfrentamiento con la tentadora: "Tú me conoces, ¿has visto mis ojos? Pues ya está". De igual manera, Rodri recibe otro de los collares mientras que Helena asegura no estar preocupada: "Estoy tranquila, sé que lo ha hecho por rencor y sé que está enamorado de mí".

Lorenzo y Gilbert son los chicos que reciben más collares: tres cada uno. Nieves, por su parte, no tiene ningún tipo de incomodidad al respecto: "Estoy muy tranquila pero por mí, porque lo que hagas me va a venir bien". No obstante, Claudia no puede decir lo mismo pues nada más recibir el primero se rompe y confiesa sentir miedo. Gilbert trata de tranquilizarla, pero no resulta muy efectivo: "Intento mantenerme tranquila, porque como explote..."