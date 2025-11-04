Patricia Fernández 04 NOV 2025 - 22:14h.

Los chicos y las chicas conocen a las tentaciones de sus parejas en sus presentaciones

Claudia, fuera de sí, estalla contra Gilbert por sus comentarios a los solteros de 'La isla de las tentaciones 9': "¡Tú te callas, no hablas a nadie!"

Aunque los solteros y las solteras ya se presentaban en sus respectivas villas ante los chicos y las chicas de 'La isla de las tentaciones 9' para conocerse mejor, llegaba el momento de hacerlo de manera oficial en el reencuentro de las parejas.

"Ya conocéis a vuestras tentaciones y es momento de que descubráis cómo son las de vuestras parejas", les decía Sandra Barneda, momento en el que los solteros y las solteras empezaban a desfilar y decir sus icónicas frases de presentación que hacía reaccionar tanto a un lado como al otro.

Noelia para los pies a Claudia ante sus comentarios a Gilbert

Cuando llegaba el momento de Noelia para presentarse, Claudia después de haber visto las primeras imágenes de Gilbert y que estaba muy cerca de ella, reaccionaba al verla: "Mira, corre, es tu futura novia". Momento en el que la soltera reaccionaba: "¿Te puedes callar? Gracias" Y se generaba un tenso momento entre ellas: "Te voy a regalar un hueso porque es lo único que te vas a comer".

Máxima tensión entre Sandra y Vita

Muchos piques y zascas se generaban con la presentación de los solteros y las solteras. Otro de los momentos con más tensión se vivía entre Sandra y Vita. La soltera se presentaba ante todos y, cuando terminaba y antes de que volviera a su sitio, Sandra reaccionaba: "Caes mal solo con mirarte, tía. Me caen bien todas menos tú, tienes cara de mala persona". "Por algo será, piénsalo", le contestaba la soltera.

Sandra terminaba sacando dos peinetas, visiblemente enfadada con este momento, las que volvería a sacar después de la presentación de Soraya y que esta se dirigiera a las chicas.

Los chicas y las chicas terminaban haciendo una valoración de lo que les había parecido las tentaciones con las que vivirán sus parejas en sus villas y cuál de ellos es el que más les preocupa.