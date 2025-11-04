Pedro Jiménez 04 NOV 2025 - 22:01h.

La presentadora se ha visto obligada a intervenir ante el estallido que han protagonizado las chicas ante los chicos: "Sobre todo vosotras"

El estreno de 'La isla de las tentaciones 9' nos dejó el primer visionado de las chicas y un posterior duro enfrentamiento con sus novios al verlos. Un momento de máxima tensión e inédito a estas alturas del programa. Sin duda, Sandra sería una de las más enfadadas con Juanpi, su pareja, reprochándole a pocos centímetros de él que desvelara que un día le pilló un vídeo sexual con su ex. Pero el enfado se extendería ante el resto de chicas. Un enfado que tuvo que ser parado por Sandra Barneda, viéndose obligada a intervenir.

Y es que, sin duda, la trifulca ha sido total: los chicos a un lado y las chicas a otro, con la discordia y la tensión reinando en el ambiente como, quizás, a estas alturas de edición no nos imaginaríamos jamás. Y con dos participantes cuyo enfado resultaba mayúsculo: Sandra y, sobre todo, Claudia, perdiendo totalmente los papeles. Mientras tanto, Almudena se mostraba derrumbada y le pedía a Darío que no le fallara.

A todo esto, Sandra Barneda intentando que las 'aguas se calmasen', pero cuyos intentos se quedaban en amagos: la decepción de las chicas al ver las imágenes de sus novios en 'Villa Montaña' ha sido muy grande, algo que se veía reflejado en este reencuentro que, sin duda, va a marcar un antes y un después en este comienzo de 'La isla de las tentaciones'.

Sandra Barneda, obligada a intervenir

"Por favor, todos sentados", señalaba una Sandra Barneda, al límite. La presentadora conseguía en un momento dado sentar a las parejas por separado, de manera paralela, pero las discusiones se sucedían, con también una Nieves muy alterada. Cuando parecía que todo volvía a la normalidad, de nuevo una gran bronca hacía intervenir ya de manera definitiva a Sandra Barneda: "He dicho que silencio, por favor".

"Un poco de respeto. Solo vais a hablar cuando os de la palabra. ¿Lo habéis entendido? Quiero escuchar que sí, sobre todo para las chicas", ha señalado la presentadora de 'La isla de las tentaciones', de manera tajante, al ver que la situación se iba de las manos.

El tremendo estallido de Claudia con Gilbert

Sin duda, una de las más afectadas ha sido Claudia, quien ha señalado una y otra vez que no quiere ver a Gilbert "nunca más": "Me da asco". Sandra Barneda le ha pedido que se lo explicase y esta le ha tachado de "falso", mientras que Gilbert ha querido destacar que ha acudido a 'LIDLT' para ponerse a prueba, lo que ha provocado que Claudia se altere, todavía si cabe, mucho más.

El gran enfado de Sandra con Juanpi

Sandra también ha sido otra a las que más cabreadas se le ha visto, acusándole a Juanpi de que se había liado con una tía y que, por eso, había sonado la alarma, algo que este ha negado rotundamente. Pero Sandra se lo ha echado en cara una y otra vez, además de recordarle las miradas y confesiones que ha tenido su pareja con Olatz, su tentadora favorita.

Rodri, por su parte, le ha reprochado que es lo mismo que hace ella en la calle "mil veces". Un tenso intercambio de reproches que no ha cesado y que acada vez ha ido a más.